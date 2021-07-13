“要维持平衡，须中庸而行…”

星云大师说：分享故事：20世纪50年代的一天，内蒙古大草原上牧民欢欣雀跃，原来政府下了通知，指狼是危害人类和羊群的动物，鼓励牧民打狼，由政府提供物资支援，打死多少只以上，还可以获奖金。为什么牧民开心？原来高原上成群结队的狼经常攻击羊群，给牧民造成重大损失，这回政府组织大家向狼开战，牧民们怎能不高兴？

于是，一场场消灭狼的战斗打响，不到几年，草原上的狼被打得一干二净。牧民们以为从此可以过上太平日子，谁知，草场一片荒芜，反倒不如从前。原来，狼只是饿极了才去攻击羊群，平时它们是以野兔、野鼠等啮齿类动物为食的。狼消失后，这些动物没了天敌，疯狂地繁殖，把一片片草场糟蹋，羊群没了草料，也就长不起来了。

无奈之下，政府只好搞起“引狼入室”行动，从外地引进一批狼，散放在草原。过了几年，草场转绿、羊群变肥，人们对狼的认识也由此发生了变化。狼虽然是羊的天敌，同时也是羊的“守护神”，草原狼既不能泛滥成灾，也不能被赶尽杀绝。

五欲

我们在生活中，如何做到中庸？四点参考：

做事别太苦：做事当然要勤劳，但是也不能太辛苦；太辛苦了，以后做事就畏难畏苦，就不能持之以恒。所以，我们一定要懂得该工作的时候工作，该休息时也要让自己放松，千万不要一直紧绷住神经，这样对健康会造成伤害。 享欲别太乐：适度的物质可让我们衣食无缺，但是有的人过份放纵五欲之乐，尤其是将乐行到极致，那于己将是大伤害。我们的福德因缘还是要慢慢的享受，不要透支。 待人别太苛：待人之道应重厚道，做事要替人设想。尤其我们能待人如己，甚至宽以待人严以律己，那不仅自身不会惹上官非祸事，还能积累人缘，在往后的生活得到别人的帮助。 用物别太荣：对于日常用物，有的人好买，平常没事就喜欢逛街购物，并且乐此不疲。其实东西够用就好，不要太过奢侈。所谓“人为物役”，物质太丰，有时也是一种负担。

不偏

中庸是人生的大道，是事业成功、生活与健康的根本理论。做事能中不偏，不变换自己的目标和主张，这是持之以恒的成功之道。而在处世上能保持中正平和，就能让我们在喜怒哀乐的情绪上不要太过。中正平和得以长存，我们的健康就有所保障。

另外，中庸也有“居中而用、好自为之”的意思。指人要有一技之长，做个有用的人；要坚守自己的岗位，在其位谋其职。所以，我们凡事要适可而止，要不偏不倚，这就是中庸之道。

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