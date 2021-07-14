点智慧：不要感情用事

“我们要依智不依识…”

星云大师说：分享故事：春秋时期的卫国，弥子瑕受到国王极大的宠爱，当时有个规矩，任何人坐国王的座车，都会受到惩处。有一回，弥子瑕乘坐国王的车子回家探望生病的母亲，传入国王的耳中，国王赞说，这是他孝顺的表现。后来弥子瑕失去宠爱，国王当着大臣骂道：“弥子瑕太可恶了，竟然偷偷乘坐我的车子，真是罪大恶极。”

如此一褒一贬，没有一定准则，只是个人的感情用事，往往会失去客观而做出错误的决策。

混乱

一个失去理性分析能力的人，往往无法做出正确的判断，因为处于非理性状态下，混乱充塞身心，如何能将事情透彻釐清？唯有时常保持理性的头脑、心智，才能看清事情的真相，并进一步分析事情的利弊得失，把各种关系、环节做有系统的衡量，取其要者，取其利者，而后做出决策，如此才有助于事情的进行与发展。

最理想的状况是，处事能不动感情，做到无憎无爱；然而，一般人要做到在事情面前无憎无爱非常困难，因为情的成分会在心中浮动，然而，我们只要尽可能凭客观事实判断，把情分尽量压低，也不失为是正确方式。

我们要切记，做出的任何决定最忌情绪化，如固执和自大及不管他人感受，这样的话，我们在人前人后必然也不会有好的评价。

贪得

社会上有许多人，处事容易冲动，也就是头脑不够冷静；所谓的头脑冷静，那就是理智；而我们处事，是须用理智才能真正判断正邪和是非。如果我们多是用感情来观察外境，那就会起“爱见”，而“爱见”就会生烦恼。因为“爱见”包括了爱与不爱。爱的我们就要贪得，不爱的我们就要它远离，决定都是由“贪得或是远离”来决定，间中还有嗔恚心生起，怎么会不生事呢？

有句话说：“依智不依识”，这就是告诉我们，待人接物就要把感情转变成理智，理智对人，理性待事，这也是我们生活中重要的修行。

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