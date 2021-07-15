点智慧：做人何须高调？

“事先张扬，往往坏事而不能成事…”

星云大师说：分享故事：青年问智者：“我每天很努力，但是有时情绪还是很低落，觉得努力没有结果，很苦恼。”智者问，你要什么结果？你是想要别人对你的关注和认可吗？青年说：“也许是吧，每天做的事，努力没人看得到，也就好像没有了动力和成就感。”

智者点头说：“这是大多数人的自然心态，我把它叫做条件自尊，也就是成就感和满足感都有条件，条件之一就是有人能看到。”青年说：“现实生活不都是这样吗？很多事没人看到也就没那么多动力去做，我们做事很多时候也是希望让别人看到自己的努力或成果。”

智者说：“你反过来想想，你每天看到其他人做的事，你觉得有多少值得自己关注的？没有很多吧。可想而知，你的行为也一样没有太多人会关注，这样的条件自尊，大多只是你自己心里营造出来的想像而已。”

青年似懂非懂地再问：“那什么样的心态才更有价值呢？”智者说：“那就是我们要修行的原因之一，在没有任何外界关注的情况下，任何的好事善事，我们依然要很热衷、很努力的去做，这才是真正有意义啊！”

共有

为人处世，有些人就是不能体会低调做人的妙用；尤其是社交平台普及的今天，很多人冲的就是人数，希望引起越多人注意越好。然而，步子如果跨得太大，也容易招来无谓的祸患。处世最好的方法还是，无论何时，在与别人的势力范围有所碰撞时，不要太招摇，适当低调地缩小范围，如此，祸患才会减少。

另外，懂得“与人共有”，也是低调保平安之道，我们不要过于计较，要多替别人设想，多考虑别人的利益。往往没有能考虑到他人，自己的那一份也不会多。

平淡

我们想要成事，要从“平”、“淡”二字用功。不管科技如何发达，凡人我之际，须看得平；功名之际，须看得淡。在等待的日子里，我们要谦卑做人，养得深根，日后才能枝叶茂盛。现在有的人满腔热诚，满怀理想却急功近利，也往往给人很骄傲的感觉。要知道，人的成功，能力是一方面，还需要等待机缘。人际的因缘、财务的筹集、时机的寻求，都需要时间，我们能低调才会等到因缘，才容易成事。

《星云大师点智慧11》以及《点智慧·漫画5》已经开始出售，读者可到全岛各大书局及ZShop集品店（https://bit.ly/3oKPAFm）购买。