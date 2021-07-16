“世间的简单和不简单，差别就在眼高手低…”

星云大师说：分享故事：大安禅师在晚年时回到福建，住在了怡山院，终日端坐，不言不语，无所事事，很多人都觉得他懒散，背后还称他为懒安禅师。一个禅僧问他，你终日不言不语，如木头一样，难道这就是禅心吗？大安禅师没有直接回答，说改天才告知答案。

一天，大安禅师把众人召集到一起，说：“从今天开始，大家跟我一起打坐，不言不语，答案就出来了。”很多人随他静坐一日，不动不言不语很难受，一天下来还腰酸背痛，第二天个个请求宁可劳作不愿静坐。大安禅师这时就告诉大家：“老僧坐一日，胜过千年忙。”

大安禅师的言外之意是，很多人眼高手低，看很多事情时觉得非常简单，但是真正做了之后才知道其中的难处。

虚心

很多成功人士之所以成功，不是因为他们有多聪明，又或者有多幸运，而是因为他们把许多看似简单的事每天重复的做，重复的做好，做到极致。有些人会认为，重复的意义到底是什么？其实，那不是无味的重复动作，而是注意每个细节的细微差别，做到结果的叠加和累积，这种重复需要摈弃简单应付，而是用心体会，慢慢地就能感觉到能力的提升。这就像烹煮同一道菜，两名厨师看似程序和手法都相同，但就是其中一人煮的比较好吃，秘诀就在火候的掌握，这也是不断重复之后琢磨出来的成果。

然而，世间的简单和不简单，差别就在眼高手低，而这是很多人最容易犯的错误。很多人都胸怀大志，可一到需要实践却不愿意花时间虚心求极致，这就很难达到高手的境界。

容易

其实，做事的秘诀就在耐烦，表现在外，是低头下视；蕴藏于心，是沉着默照。耐烦的人，还有一个特点，能够包容一切人事物境的纷攘，不怕干扰，也就是说，这已经到了在生活中修行的阶段了。

然而，现代人许多东西得来容易，就不容易耐烦，也容易把事情想的简单；一句话说的好：“莫将容易得，便作等闲看”，很多时候，我们做起事情想当然尔简单和顺畅，这就容易掉以轻心，还可能酿成祸患。所以，别小看小事、重复事，我们能不能成为人上人，区别就在这些小小处。

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