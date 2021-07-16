与陈正交往，容易忘了距离。那副随意而活的心性，无挂碍，让他蘸墨写意，也没了正经八百的刻板心思。

浮生尘世几十年，琴棋书画这大雅之事，我样样缺。琴棋与我无缘；书画则止于观望，不过是个不识章法的市井闲观客，偶尔碎碎念两句看字的感觉。三十余年前我游荡上海，结识一名同龄人，偶然聊到写字的事，他兴冲冲拉我上家门，出示了他一眼结缘的大西北年轻书家的新书法，鲜明的风格，一看就爽心，让我感知戏墨人有了尝鲜的意愿，生出自由心，就能为宣墨注入新元素，焕发新生机。

本土的芳墨群中，喜欢自由走笔的，年庚八十有四的陈正是其中一人。我第一次见识他的书法，是35年前“春到河畔迎新年”的墨迹首次在灯柱上飘扬时，直幡上的字布局出位，有小感动。以后与他接触多了，方知滚滚红尘里，他是一介性情中人，活得随意，不流俗也不自居。到了耄耋之年，他依然手执狼毫，舞墨而有所得，自谦“充其量是个戏墨者”，我喜欢这种表达。

戏，值得细细玩味，它深含诙谐的趣味，裹着若干善意调皮的戏谑。37年前，我在北京荣宝斋闲逛，墙上一幅木板水印与我对上了眼，一见动念，将它买下。那画构图简约至极，但见一根鱼线垂直而下，数尾小鱼围绕，画纸上不见水纹，我读之却心起微澜，都因右上角的题款，十分点睛：“小鱼都来 九十一岁老人齐白石戏”。“小鱼都来”四字，配上画面，“戏”得太神，点活了老来童心，清澈澄明。作画而能抒臆，彰显垂钓洒脱的赤子之心，是生活修行得正果。那种奥妙，只能意会，多做解释，却嫌多余。

返老还童在于趣。趣，是一种修养，没有慈悲喜舍，没有豁达之心衬底，来不到这地步。与陈正交往，容易忘了距离。那副随意而活的心性，无挂碍，让他蘸墨写意，也没了正经八百的刻板心思。戏墨玩字，也是一种书写态度。他玩得自得，也有心得。他戏墨兴起，会托损友送来不具规格的小卷，短短数字，挥洒他的创意心情。当写字有了生活情趣，脑门洞开，就海阔天空了。

看字于我，纯属个人嗜酸好甜。对书法技艺，我无所知也无所长，是外行看热闹的一类，因此无能顾及技法，只能往书作字句里寻欢。本月初开始，耄耋之年的陈正迎来了收割季，百胜楼的“潮·美术馆”推出“花月”陈正书法展，至25日止，我去了一回，在他的字里找到了欢喜心。

站在“花月”书法展的作品前，很有阅读感。精彩不光来自作品的字体风格，展品所书写的字句内容，互为映现，让读字人脑海瞬间浮现了斑驳的思维光影。陈正书法作品里的字句，以佛系的生活感悟为多。他所摘折采收的字句，多是人生思考的沉淀。墨蘸宣纸墙上挂，迎脸而来的是“酒 来一杯”“听香”“好景君须记”“笨鸟先飞”“吃亏是福”“爽心”“精气神”“回家了”“安得尽如人意”“养福”……等等斗大的字，仿佛信手拈来，当下牵引你的思路，一道品味走过的人生旅途，滋味如何，就如人饮水，冷暖自知了。

陈正痴迷读书写字，倾心无拘无束的自在，狼毫在手，书法成了他的生活抒怀，捡拾所得，不是经国济世、伦理道德的价值，而是茶米油盐之上的乐趣。生活于他，是“戏”，蘸着一点心无所恃，一点善意的“不正经”。他服膺苏东坡“我书意造本无法，点画信手烦推求”的创作态度。他说：“我从来没有把自己当作书法家，充其量只是一个戏墨者。”因此，他的书法，并不刻意于书学技艺，他更在乎“笔势”与“意”的创造追求。

阅读陈正刚出版的《正书雧》《我·报馆·戏墨》这篇序文陈述了他与报社生涯、习书戏墨的欢喜因缘。序文一侧附着他的一幅字，我以为是陈正本性与书法现代感的交织体现。作品的正中主体，是浓墨由上一竖拉下形成的一管毛笔造型，从右至左，铺陈着参差错落的两句话：“就凭这一支秃笔，又能写世间多少不平事”，落款有“庭事困身有感而发”，笔端墨痕透出的，是生活碰撞下的真性情。