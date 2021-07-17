“我们要虚心接受…”

星云大师说：分享故事：克拉克曾在奥地利首都维也纳当过多年律师，二战期间他逃到西班牙，急切地需要工作。他能说能写几国语言，希望能在贸易公司找到秘书工作。然而，绝大多数公司都回信，因为正在打仗，他们不需要秘书。在这些回复中，有封信是这样写道：“你完全不了解我们的生意。你又蠢又笨，我根本不需要什么秘书来替我写信。即使需要，也不会请你这样一个连西班牙文也写不好，信里全是错字的人。”

克拉克看到信时气得发疯。原想马上写信回击，然而，待他冷静下来就对自己说：“我怎知这人说得不对呢？西班牙文毕竟不是我的母语。如果真是如此的话，想要得到一份工作，我就必须努力学习。对方用难听的话表达意见，并不意味着我没有错啊！我更应该写封信感谢他才对。”

于是，克拉克写了感谢信，内容是：“你能写信给我，我感激不尽，尤其是在你并不需要秘书的情况下。我对自己将贵公司的业务弄错一事表示抱歉。之所以给你回信，是因为听他人介绍，说你是这个行业的知名人物。我的信中有很多文法错误，而自己却不自知，非常惭愧。现在，我计划加倍努力去学西班牙文，谢谢你帮助我不断地进步。”不久，克拉克竟收到那个人的回信，并且给了他一份工作。

养静

生活中的不如意，让我们容易有情绪，如何改进？四点参考：

浮躁要养静：透过静定的功夫，可以改善浮躁、不安稳的性格。例如，可以训练自己不要乱说、不要乱走，把自己安住在安然寂静的心境上，久而久之我们的性格自然就不会浮躁了。 狂妄要养诚：常自以为了不起的人，要以亲切、真诚来对治。能够对人“相见以诚以真，相待以礼以敬”，就不会狂傲自大。所以我们对人要亲切，不亲切就是傲慢。 迷惘要养智：人有时候会对前途感到迷惘，不知何去何从？这是因为不明白生命的真谛，不懂规划、安排自己的人生，甚至不肯上进，不去培养自己的能力；有智慧的人，明白人生的意义，继而努力创造生命的价值，自然不会迷惘。 懦弱要养勇：生命很脆弱，经不起一个意外。但人的性格应坚强勇敢，这是可以培养的。例如，平常训练自己见义勇为，肯主动、有正义感，尤其不断充实自己的知识、智能，有了能力，自然自信果敢，而不会遇事犹豫不决。

业风

我们做人处事不要有情绪，情绪乃无明业风。经上有句话说：“业风吹坏五戒十善船舫，堕三途鬼国及爱见境中”，故要“以戒定慈悲，救恶业风”。否则当无明业风一起，大海就会波涛汹涌，人间就会暗淡无光，人性就会云遮日蔽，真理就会歪曲不正，所谓情绪之为害，实在不为不大呀！

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