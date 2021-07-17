客串篇

清晨的疾步健行，与其说是运动，更像是在城市中旅行。

破晓前出行，感受都市慢慢地从沉睡中苏醒，看躲在夜幕那暗恋着朝霞的云，霞光一出现脸上就泛起害羞的红晕。黎明来了，街灯灭了，晨光以磅礴的气势，驱走黑夜带来了晨曦，原本暗影朦胧的城市，蓦然间一览无遗，这场景，让人心生对天地的敬畏，更让人赞叹大自然的神奇！

沿途，浓翠重绿的树，绚丽的花儿锦簇。26年同样的景致，在我眼里依然如此新鲜美丽。这座热带上的城市啊，与你已过了银婚，但常常让我心动如同初逢。

伴随我8公里路程的，除了手机没有其他赘物。大步流星如履清风，让我感觉轻盈的更或许是近来的极简生活。

这些日子，“断舍离”，一直是人生的主题。可买不可买的坚决不买，能扔又可留的一概而扔。不积物少储藏，日用品适量，不常吃的食品选小包装，添置新衣的同时清除等量的旧装。我依然强烈热爱着膏泽粉黛香氛耳环这些给平庸皮囊加分的外物，且数量不少，但收纳整齐存放有序。

生活中的实物精简，身外无形之物删减。搁起未酬之志，卸下无法兼顾之职，与其分身乏术顾此失彼，不如专注于擅长之事，并认真将其做到极致。

舍弃并未缺失，生命反而更为丰盈。“离”了某些社团并无妨与师友的情谊，偶尔小聚格外亲切似是故人归。“断”“舍”了非必要的交集，属于自己的时间变得宽裕，当亲爱的心爱的需要我时，我都能以从容的状态“在这里”，而不是满怀歉意地说“对不起”。

“断舍离”之后，再审视四周，除了必需的，剩下的就是喜欢的，优质的，珍贵的。喜欢的：让心里充满了温暖的欢喜。优质的：烦心焦躁的烂事概率降低。珍贵的：时间金钱无法衡量其意义。

因为这些美好，人间温暖可爱。也正是这些美好，让我对生活充满热忱与期待，并将运动变成了习惯。运动分泌让人愉悦的多巴胺，带着这快乐的化学有机物开始新的一天，就算遇挫也没那么煎熬。

西谚说“Less is More”，的确，当我身轻如燕地运动时感觉心境开阔，也更深切领悟到“少即是多”。