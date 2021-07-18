“如何养生？无非安与和二字…”

星云大师说：分享文章：苏轼（北宋时著名的文学家、政治家，我们熟悉的苏东坡）在《问养生》卷中，开篇就说他请教了一个叫吴子的人：“要怎么养生？”吴子说：“就两个字‘安’、‘和’。”

什么是安、和呢？意思是客观环境一直在变，人要能够经得起风吹浪打，祕诀是“莫与之争，而听其所为”。头脑冷静，随外境而调整，自然能适应客观环境的变化。这样“安则物之感我者轻，和则我之应物者顺。外轻内顺，而生理备矣”。意思是说，如果能安，外界的冲击就轻；能和，自己就能顺应外界的变化。外轻内顺，那就是养生之道。

这段话放在今天疫情肆虐的情景，仍然是可用、好用、应当用的。外境的疫情突然有剧烈改变，好像平静的海面起大浪，是要随之焦虑、愤怒、对抗，乃至于丧失“安”与“和”吗？如果只能这样，这对健康毫无益处。

牵挂

很多人不能安心，是因为所处的环境太多牵挂。可在疫情发生之前，我们就没有牵挂吗？那又不是；对未来不确定性的担忧甚至恐惧，是人的天性，只是这些牵挂在我们的心中，因环境起变化，分量起变化，所以就把与疫情相关的担忧放在首位。

而能做到忘掉牵挂，才是真正让自己安心以及平和方法。把那些烦恼放掉、把那些怨念放掉、把那些纷扰放掉，只要我们以平常心生活，日子还是能过得自在。

我们有所牵挂，担心失去，则必有所忧。然而，诸行无常，就算没有疫情发生，我们所拥有的，注定都会变，感情、事业、朋友、健康甚至生命，都是如此。我们唯一能做的，就是在过程中不断种下善因，至于生活最终回馈什么，不必挂碍，坦然接受好了。

当然，保持平和不表示自己可以在疫情期间任意妄为；能做好一切防疫措施，是我们对自己、别人和社会，以及生命的一种基本尊重。

平和

疫情当下，也让我们有更多时间慎思幸福到底是什么？幸福是富有吗？是事业吗？都不是。幸福的感觉就来自于平和心态。内心平和，幸福就会离我们很近。

平和是待人处事的一种态度，外现是宽容，内涵是冷静，平和的人热情而不做作，忠诚而不虚伪。拥有这样的好心态，会让我们体验到更多生活的精彩和乐趣。

不管环境如何改变，我们要以平和为基础，进而从平和中进取奋发，那么我们也就不会轻易地就被是非所干扰了。