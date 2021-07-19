“人生的‘枝叶’就是欲望和杂念…”

星云大师说：分享故事：中年人在一次游行山水时，在山涧村野中巧遇一户人家正在给花朵修剪枝叶，让人不解的是，那花朵其实盛开得格外艳丽，看起来根本不需要修剪。中年人上前问修花人：“你何必把花的枝叶都剪去呢？与其给如此艳丽的花朵修剪，倒不如令它顺其自然绽放美丽。”

修花人笑道：“这你就不懂了，其实正是因为把这些枝叶剪去，它们日后才会开得更漂亮啊！因为不剪去一些枝叶，遇到恶劣天气时候，这些花就会因为底盘不稳而歪倒，到时候还没来得及绽放就凋零，那才叫做可惜呢！”

听到这里，中年人顿时有了觉悟：人与花是一样的，若是我们身上背负着太多不必要的“枝叶”，那日后风雨来临时只怕也会凋零。

守成

人到中年，当然还有追求梦想的权力，然而，我们就要学会把心量调好，懂得“修剪”，如果努力之后得不到，还是适时的放下为好。另外，得不到的旧情还是割断为妙。我们不要去日夜思量究竟还想要什么、失去了什么，应该多想想自己现在还有什么，需要做什么。到了这个阶段，我们最忌的就是意气用事，草率做决定；这时，最需要做的是懂得“守成”，踏踏实实筑起自己拥有的，然后才看看接下来的经营。

我们人生的前半部，不管是精彩还是不精彩，那都已经过去，我们应该静心去对待余生，不要再去死撑硬扛，安心做好当下，脸上多一点笑容，美好的人生才刚要开始。

欢喜

世上有一些东西，如亲情、友情，一般人是绝对不能放下的，而我们到了中年，可以放下的，应该是心中的一份执念，一些不好的欲望，比如：贪、嗔、痴和恨。这就要求我们应把世间的一些人事物看淡一些，欲望不要那么强，这种放下也就是一种幸福。

在人生当中，我们太过较真和计较，是最可能赢得战役却输掉了战争，我们的一生当中，没有什么是非要得到不可，也没什么非得占有才行，失去了，也就算了，得不到，那就忘了，要学会放下，不要耿耿于怀。

一个人的心境，决定一个人的世界，人到中年，只要心中少杂念，欢喜心看待人世间的一切，风里雨里处处都是良辰美景。