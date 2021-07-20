“人目短于自见，故借镜以观形…”

星云大师说：分享故事：中国黑龙江龙煤集团供销公司原副总经理于铁义，最大的爱好是召集供应商陪他玩斗地主。只要他想玩，不管煤炭经销商在那一个城市，都须随传随到，而且每次陪于铁义玩，这些老板都要带着巨额资金，只想输不能赢，赢了于铁义会摔牌翻脸，而且接下来于铁义的“关照”可能就没有了。

那些年，于铁义疯狂敛财过亿人民币，拥有十多辆顶级豪车、几十块世界名表，家里的珠宝首饰琳琅满目；而且，他还年花几百万元公款包住北京五星级酒店的总统套房。2016年10月21日，于铁义因受贿3亿元（约等于新币6000多万元），被判处死刑缓期两年执行并处终身监禁。

有些人看到这个贪腐个案，不仅感叹，不知这位于铁义照的是什么“镜子”，何以丑陋到这种地步？

情结

华人与镜子有关的成语、故事和名人名言很多。仅以成语而言，就有明镜高悬、借镜观形和昏镜重明等，从中不难看出，中华民族的“镜子情结”有多深厚，不能不说这是民族文化值得弘扬的一种情结。

在历代与镜子有关的名人名言中，流传最为深远的莫过于唐太宗李世民的“以铜为镜，可以正衣冠；以史为镜，可以知兴衰；以人为镜，可以明得失”。如此精深的“镜论”，贞观之治能名垂青史也就不足为怪了。

照镜子很容易，但有的人对镜子觉得可有可无，其实这就是不了解镜子所能带来的深意，所谓“人目短于自见，故借镜以观形”，借镜可以做为了解、修正、改进、反省自己的依据，并彻见本来。

为镜

照镜子的深意在哪里？三点参考：

一、整肃仪容以铜为镜：仪容整齐、端庄，是一种礼貌，让人舒服。要知道自己的仪容是否端庄美好，是整肃或紊乱，必须透过镜子的映照。在镜子面前，我们的形貌一览无遗，清晰可现。透过镜子整衣束装，能显现自己最好的一面。

二、端庄民心以德为镜：世间人形形色色，每个人都有自己的想法、个性和观念，是好是坏、是优是劣有时无法从表面看出，须透过道德的镜子来彰显。行为合乎道德的人，便拥有美丽庄严的心。要鉴赏一个人是否品德端庄，有时不完全从外表、衣着、行动去评判，应该以道德的镜子为标准。

三、陶铸圣贤以心为镜：所谓圣贤，如何论定？可凭其心来映照，他有慈悲心吗？他有忠义心吗？他有仁德心吗？历史上，岳飞有忠义之心，故成为民族英雄；文天祥有“人生自古谁无死，留取丹心照汗青”的忠肝义胆，而留得一世英名。古来圣贤为世人留下值得学习、效仿的典范，我们观其心，也要见贤思齐，以其心为镜，来陶铸自己向善向上之心。