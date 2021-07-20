杨俊鑫：一个人的火锅

记得几年前，网上曾流传一个“孤独等级表”，将一个人能做的事分为十级。

第一到第四级分别是，一个人逛超市、去餐厅、喝咖啡和看电影。当时的我全都做过，却在第五级“一个人去吃火锅”卡关，原因倒不是觉得不好意思，而是认为火锅是集体活动，自己一个人去吃没意思。

但在高警戒解封第二阶段期间，公众不能堂食，我每每刷到麻辣锅涮肉的视频，就嘴馋到不行。我国6月21日允许两人堂食后，我在某天工作结束后决定犒劳自己，于是第一次一个人走进火锅店。

就这样，我打开了新世界的大门。

独自吃火锅的大有人在

或许因为当时限制最多两人堂食，我走进火锅店最先观察到的是，独自吃火锅的，大有人在。当时是下午2时左右，独食者都一脸惬意，颇有茶餐厅的氛围。

但一个人吃火锅是有利有弊的。坏处是得独自承担汤底的价格，点太多菜的话，不仅可能吃不完，口袋还会破个大洞。

除去这些，一个人吃火锅比我想象的，更舒心和自在。过去一年多经常在家办公，虽然与同事见面的机会少了，但每天收到的电邮和短信却更多。暂时把手机放在一旁，专心地顾着锅里的肉有没有煮老，总算可以喘一口气。

平时，一群人吃火锅，最常碰到的情况是，大家会顾及彼此的口味，避免点牛肉或内脏，因为不是每个人都好这口。

再者，大家吃火锅的习惯不同，有些人喜欢在汤底煮开后，将所有食材都倒进锅中，不仅显得丰盛，且节省涮煮时间。但有些人却喜欢等到要吃的时候才将食材下锅，精准地把握涮煮时间，确保肉或菜煮得恰到好处。

一个人吃火锅最大的乐趣就在于能够随心所欲，想去吃就去吃，可以按自己的口味点菜、按自己的速度涮肉，甚至可以全然不顾及吃相。

一个人吃火锅这件事也越来越正常化，像是有越来越多视频创作者会分享一个人吃火锅的体验和省钱贴士，一些火锅店也开始推出单人座，适合那些想要独食却又觉得霸占大桌很尴尬的人。

好友相聚的饭局更有温度

歌曲《叶子》写道：“我一个人吃饭旅行到处走走停停，也一个人看书写信自己对话谈心。”在这个冠病肆虐的时代，歌词仿佛映照现实，群体活动都成了单人或双人活动。许多原本无法想象能够一个人做的事，好像也变得可以接受了。

但一个人吃火锅的时光再美好，终究与好友相聚、觥筹交错的饭局不同。诚然，一群人吃饭得相互迁就，可也正是这份彼此照顾的心意，让这顿饭更有温度。

随着堂食人数顶限因KTV夜店感染群而收紧回两人（完成疫苗接种者除外），短期内或许还是只能一个人吃火锅。但我期待着在不久的将来能再次拉上三五好友一同到火锅店，置身在喧闹的氛围中，讨论着该点什么菜，抱怨着某人把肉给煮老了，在彼此的陪伴中重新蓄力，继续在后疫情时代迎难而上。

（作者是华文媒体集团新闻中心记者）