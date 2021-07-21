“顺行正道，勿随邪业…”

星云大师说：分享故事：丛林寺院里来了一位名叫心智的小沙弥，勤奋好学、聪明灵动，颇得禅师器重。可是，心智刻苦禅修几年，不见长进，悟性无增。心智对自己似乎也失去了信心，一天，他独自找到禅师，央求师父为他指引开示。年迈的禅师觉得自己年老体弱、来日无多，也正想点化一下爱徒。于是，不顾自己腿脚失健，硬撑着带心智行脚觅道。

师徒二人来到一座非常狭窄的桥时，心智看师父晃悠走路的样子，怕师父走路不稳掉到河里去，赶紧去搀扶。禅师执意不让弟子搀扶，对心智说：“路要靠自己走，桥要靠自己过，气要靠自己喘，水要靠自己喝。你不要管我，我自己过去。”禅师言下，心智豁然开悟。

问路

所谓“天生我材必有用”，人生没有休止符；前进路上大步走，路只能自己走，谁也靠不住！老一辈的人常教导后辈：“口中就是路”。但是口边的路，也要我们知道目的地，也要我们有礼貌的问路，最终也得自己一步一个脚印，完成目标。

一名父亲，就曾和儿子分享故事：一群鸭子在河里游泳，父亲便问儿子：“你看到了吗？小鸭游出小路，大鸭游出大路，有的鸭子在前面，有的鸭子在后面，但是每一只鸭子最终都游到河的对岸去了。”这个故事要对大家说的，大鸭也只能引路，小鸭不管快或慢，都要靠自己游到对岸。这也寓意：人与人之间不需要比较，只要努力走出自己的路就好。

二门

经文上有句话说：“顺行正道，勿随邪业，行住卧安，世世无患。”人生要走正道，或者说的更广义一些，人生什么路都可以走，唯独绝路不能走；什么路都可以选择，唯独歧途不能选择。没有清醒的头脑，再快的脚步也会走歪；没有谨慎的步伐，再平的道路也会跌倒。

《起信论》（大乘佛教的概论之作）的“一心开二门”，一是“真如门”，二是“生灭门”，正代表着人生的两条路：一乃正路，二为歪道，我们要走哪一条路呢？但凭自己的智慧抉择，千万不要为了一时的贪念而上了不归路。

世界上什么路最难走？恐怕就是心里的路了。心里的道路，有的是走向佛菩萨的成佛之道，有的是向往人天的天堂之路；有时候不自觉地贪嗔愚痴、嫉妒邪恶，那就是通往地狱、饿鬼、畜生的道路了。所以，在自己的路面前，我们要三思而后起步啊！