孙慧纹：“老掉牙”非必然 订户 来自 / 联合晚报 文 / 孙慧纹 发布 / 2021年7月21日 3:47 PM 拥有健康的牙齿，年纪大了就可以继续咀嚼食物、享用美食。（档案照） 字体大小: 小 中 大 “老掉牙”常被用来形容陈旧过时的事物，而长期以来人们常认为老了牙齿掉光属于自然老化现象。事实上，如果保持良好的口腔卫生习惯与定期做牙科检查，老来掉牙的情况是能够避免的。全国牙科中心为鼓励年长人士保持口腔健康，在本月份宣布展开为期两年的“口腔健康运动8020”（Oral Health Movement, OHM 8020）试验计划，希望为至少500名年龄40岁或以上的本地人做牙科检查，以及教育公众到了80岁至少保有20颗健康牙齿的重要性，同时认识到口腔卫生对整体健康的影响。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 晚餐时间 牙齿 刘培芳：艾达，你往哪儿去？ 点智慧：没有绝对的悲观