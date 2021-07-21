孙慧纹：“老掉牙”非必然

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来自 / 联合晚报

文 /
​​​​​​​孙慧纹

发布 / 2021年7月21日 3:47 PM

拥有健康的牙齿，年纪大了就可以继续咀嚼食物、享用美食。（档案照）
拥有健康的牙齿，年纪大了就可以继续咀嚼食物、享用美食。（档案照）

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“老掉牙”常被用来形容陈旧过时的事物，而长期以来人们常认为老了牙齿掉光属于自然老化现象。事实上，如果保持良好的口腔卫生习惯与定期做牙科检查，老来掉牙的情况是能够避免的。

全国牙科中心为鼓励年长人士保持口腔健康，在本月份宣布展开为期两年的“口腔健康运动8020”（Oral Health Movement, OHM 8020）试验计划，希望为至少500名年龄40岁或以上的本地人做牙科检查，以及教育公众到了80岁至少保有20颗健康牙齿的重要性，同时认识到口腔卫生对整体健康的影响。

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