孙慧纹：“老掉牙”非必然

“老掉牙”常被用来形容陈旧过时的事物，而长期以来人们常认为老了牙齿掉光属于自然老化现象。事实上，如果保持良好的口腔卫生习惯与定期做牙科检查，老来掉牙的情况是能够避免的。

全国牙科中心为鼓励年长人士保持口腔健康，在本月份宣布展开为期两年的“口腔健康运动8020”（Oral Health Movement, OHM 8020）试验计划，希望为至少500名年龄40岁或以上的本地人做牙科检查，以及教育公众到了80岁至少保有20颗健康牙齿的重要性，同时认识到口腔卫生对整体健康的影响。