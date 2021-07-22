点智慧：没有绝对的悲观

“乐观和悲观，多数是自己创造出来的…”

星云大师说：分享故事：苏东坡在被贬谪到海南岛的时候，岛上的孤寂落寞，与当初的飞黄腾达相比，简直判若两个世界。但苏东坡随后一想，宇宙之间，在孤岛上生活的，也不只是他一人，大地也是海洋中的孤岛，就像一盆水中的小蚂蚁，当牠爬上一片树叶，这也是牠的孤岛。所以，苏东坡觉得，只要能随遇而安，就会快乐。

苏东坡在岛上，每吃到当地的海产，他就庆幸自己能到海南岛。甚至他想，如果朝中有大臣早他而来，他怎么能独自享受如此的美食呢？所以，凡事往好处想，就会觉得人生快乐无比。

反复

冠病疫情反复，变种病毒搞得人心惶惶、人心沮丧，因为疫情发生至今一年多了，可是，随着疫情反扑、措施的“开开关关”，也让一些人悲观。

然而，世间事不都是这样吗？好事不一定全好，坏事也不一定全坏；如果谈到“无常”，我们也可以这样激励自己：凡事可以变坏，凡事当然也可以变好，如果我们只能为“现在有限的自由”而悲观与担忧，我们倒不如让自己往好处想，以乐观的心态继续面对，并献一己之力为疫情的改善做出努力。

佛教里的出家僧侣，一袭袈裟，一双草履，到处行脚云游。他们可以与乞丐同行，但也可以与君王同坐，看起来孑然一身，但是他拥有法界，与全宇宙的众生同体，这又何来孤独之有呢？

有句话说：我们能面对阳光，就会看不到阴影；能有积极的人生观，就是心理的阳光，就不会一直被黑暗笼罩。

自在

所谓“智慧心安己，处处得自在” ，对于无常的现实，只要我们能够做好自己、未雨绸缪，清楚明白自己的处境之后，我们就无需再把心力用在担心和害怕，因为我们知道，面对这个世界性的灾难，恐惧是没有用的，那又何必恐惧呢？我们可以学习像观世音菩萨一样，试着把色、受、想、行和识这五蕴的身心世界看空，因唯有这个大智慧，才能夠真正平安。

我们也可以告诉自己，从今天起，一、做個共生的地球人；二、做个同体的慈悲人； 三、做个明理的智慧人；四、做个有力的忍耐人，以及五、做个布施的结缘人，能够从己的乐观力量出发，遇事能忍耐，待人处事做到慈悲与明理，我们会发现，就算在严峻的疫情当下，我们依然是个行善的有缘人。

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