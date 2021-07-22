魏思理崇拜一个前辈英雄，但是他没有铭记英雄的哲学：世界上不是什么都能够征服，尤其是南极。

“人类之所以申探广大无垠的自然界，各有不同原因激使其出发。有者纯为好奇探险，有的是为了探求科学知识，也有人走入未知天地，只是受了自己心底一声神秘的诱惑。”

以上一段是英国先锋一代南极探险家夏克敦（Ernest Shakleton）的书《南极心坎》（The heart of Antartica）开卷道白。书实录了1907-09年他领导的南极冰原行程，在上世纪初极简的人身配备，零科技支援之下，终告功败垂成。

夏克敦征服南极之举虽都未竟全功，却树立了探险绅士风格，对后来者影响巨大。他一生强调，探险的人必须具有的精神原则依次是：正面乐观心态、耐性、勇气、体能（包括忍耐力）；他本人在进程陷入无助险境中，保持平静，激励队友恢复信心。据记录，无论在何种艰险情况下，从没有对人发脾气。

夏克敦身高体壮，相貌堂堂。对于自己的“失败”成果，他认为“人有极限，量力而为”。没有成为“实质上的英雄”，但他始终坚持君子作风。

夏克敦第二次远征南极正值爱德华七世时代，出发时获王室授国旗，王后亚历山德拉赠予圣经。登上地球最高峰，成功抵达南极北极终点，登陆月球插国旗的荣耀传统天下人皆知。趣味的是，这位思考内容特别出众的夏克敦先生，在并未真正抵步的时候插下了大不列颠旗，宣言“此地成为英王爱德华七世属地”。

18至19世纪西欧各国一窝蜂纷抢海外殖民地，百余年前远洋征旅的英国人，殆半是海军或空军技术部队人员。夏克敦脱不了王朝子臣烙印，我们回瞻历史，何妨一笑置之。今日多少强大富国，人民谈吐举止与夏克敦相去不远，五十步一百步，搞笑自由。

这位没有“征服”南极的败将所产生的影响实际上还真实够硬。他认为，既然南极中心终站已经被美国人／挪威人率先征服掉了，那么剩余的最大探险挑战是“跨越南极”，从南美洲尾端智利的Punta Arenas为起跑点，横向走到南极洲西部，终点是南太平洋末端的Ross Ice Shelf ，濒临新西兰。此一论促成南极探测援助站的诞生，从夏克敦年代开始，才有了投资经费、科研、交通、医药多元机构组织全面开展支助救援活动。这，应该算是他最重要的功业。

夏克敦1922年在“南极领土”死于心脏病发作，就近葬在南乔治亚岛，归属一生所爱。2003年，一名英国退伍军官魏思理（H. Worsley）专程前来吊唁，在他的墓前念诗哀悼。04年开始，魏思理发愿继承心目中英雄横跨整个南极的壮举，“探讨这个极地的中心秘密”。

是个人内心强烈的呼求，或许命运交托，他在夏克敦的孙女协助下联系上百年前夏克敦队友的两名后裔，更发现了当年夏克敦队伍的副手竟然是自己的叔祖父。于是乎魏思理积极筹款组队，耗时两年集训，终于2009年1月成功“征服”南极。在以行动向他的英雄和另两名组员的曾祖致敬之后，魏思理成为南极专线探险巨星，走红英美。小猫之流如我，已是无比至上地完美。但是伟大的人目标必须更伟大。

2015年，魏思理宣布为残病军人福利筹款，作空前未有的挑战南极：他将单独步行，无任何协助装备，自背300多公斤的粮食，通话设备及紧急求救按钮，从南太平洋靠新西兰的Ross Ice Shelf朝向南美洲智利进发。

因为他不是走最短的直线距离，而是进入南极中心，再折转南美洲方向走，因而加长了路线。

值得一提，他离开伦敦之前，携妻儿女全家到肯辛顿宫，从威廉王子手中接过国旗，以壮行色。旗面有威廉亲笔签名。是不是非常近似夏克敦与爱德华七世的镜头？

关键是，魏思理已经55岁。英国广播电台访谈对他说的最后一句话是：你一定是疯了。

行程中他一路接受访谈，伟论计划多多，甚至论及如果拍电影“可以演他的人选”。我没有征服南极的经验，不过我相信正常的人都知道，这样一个超极限的路程，争取休息是最重要的。

2016年1月22日，魏思理挑战南极第71日，他按了求救电钮。第二天他在Punta Arenas的特设医院一切告终。

他崇拜一个前辈英雄，但是他没有铭记英雄的哲学：世界上不是什么都能够征服，尤其是南极。

（传自墨尔本）