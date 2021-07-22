黄佩玲：乐观与谨慎之间

手机铃声在凌晨三点钟准时响起。睡眼惺忪的我滑动屏幕，薄弱的意志拖着舍不得离开被窝的身躯，移至客厅沙发上打开电视，在这样一个疫情局势未明朗的深夜，看一场久违的欧洲足球锦标赛。

当时的新加坡处于高警戒解封第三阶段，餐饮场所只允许二人堂食，大多数人仍是居家办公，市区街道上处处可见候客中的德士车龙。诡异的是，电视荧幕上的伦敦温布里体育场一片人海，观众席上尽是热情的呐喊声，以及人挤人的亲密互动；眼前这一幕与我白天所目睹的冷清形成强烈对比，甚至让人几乎忘了，全球仍未摆脱冠病疫情。

做好随时调整措施的准备

莫非这就是我所能期盼的、与疫情共存的未来情景？我真的可以在不久后的将来，与几个完成接种疫苗的朋友，结伴飞去欧洲看足球赛，回国后无须隔离也无须执行居家通知，只要接受冠病检测即可？

这样的愿景是美好的，让人们得以勾勒，不再受冠病主宰的生活模样。而在欧锦赛步入尾声的同一天，新加坡也放宽防疫措施，包括允许五人堂食和不戴口罩的室内运动等。当晚下班的我打开私召车应用，惊见回家的车费比过去几周昂贵许多，然后带着复杂的心情支付这笔“开放”的代价。

遗憾的是，接下来所爆发的KTV与裕廊渔港感染群，让我们很快地“打回原形”，从今天起再次倒回至高警戒解封第二阶段。

疫情发展充满变数，我们自然必须做好随时调整措施的准备，愿意接受和应对“变化”也是不可或缺的心理素质。有人逐渐适应这般“又开又关”的日子，也有人觉得来回反复的措施，以及一时乐观、一时谨慎的姿态，让人开始感到倦怠，甚至有点困惑。在迈向以冠病成为地方性流行病为终点的“高速公路”上，到底还要做多少绕道或遇上多少路障？所谓的“高速公路”，到底有多远、多长？

注意‘路况’，谨慎前行

以近日已稳定下来的KTV感染群为例，这类娱乐场所不乏属于非法经营性质的，有的甚至躲在隐蔽的地点营业，例如工业区单位或店屋，无疑对执法工作构成一定难度。在呼吁人们负起个人责任的同时，我们还能做些什么，以预防下一波KTV感染群卷土重来？除了裕廊渔港，岛国上是否潜伏着其他在运作与活动性质上可构成高感染风险的“危险区”？

随着我国就快达到三分之二人口完成两剂疫苗接种的目标，我们可以对于回归到“正常日子”怀抱着期盼，但这份乐观必须扎根于现实情况。无论我们多想快点儿抵达终点，也不能不注意随时变化的“路况”，谨慎前行。

（作者是华文媒体集团新闻中心记者）