“远离邪命、害人取财的生活…”

星云大师说：分享故事：甲乙是邻居。乙家看甲家家运步步高升，享受富贵生活，就好奇地问甲：“怎么你家里一直发财，这么富有？”甲凑近乙的耳边悄悄地说：“因为我家里头有个勤劳鬼，什么事都做。他为我分担家计，所以就慢慢地积聚财富啦！”乙惊喜地说：“真有这样的事？那你可不可以把鬼卖给我，让我也能发财？”甲原本舍不得卖，在乙央求下答应，最后以二百两黄金将鬼卖给乙。

临走前，甲还特别叮咛：“这个鬼你一定要让他做事，不单是白天做，晚上也给他做。总之，要有计画的把所有事情安排妥当，别让他休息就是了。”乙把鬼带回家，依照甲交待的，无论是上山砍材、舂米拉磨，还是煮饭洗衣，什么大小的事情都让这个鬼去做。没多久时间，乙家果然也发大财，生活日渐富裕。

一天，乙外出办事，仍不忘将工作交待给鬼做。他出去后，这个鬼不到半天时间就把事情做完，正愁没事做，竟把客厅里面一个玩得意兴正浓的小孩杀了，还以为是做完了工作！乙一回到家看见，吓得昏厥过去，不省人事。

故事寓意：所谓“横财不发命穷人”，想一圆发财梦是贪心妄想作祟；不用智慧去赚取，不付出劳力而养鬼的做事，光靠投机取巧赚钱致富，那是沙上建楼，轻风一吹就倒塌了。

财神

所谓“横财非财”，意外得来的钱财，不会使命里注定贫穷的人富裕起来。倘然命里没那样的钱财，得了那人反会生灾作难，到未可知。民间有这样的故事：财神爷到人间看到穷富两极化严重，他正巧看到两名乞丐走过，于是有心帮助，丢了两个金元宝在路上，就等着他俩来捡。但是这两人走了几步就坐下休息，而这时候过来一个财主，眼看就要走到金元宝处，财神爷吹了一口气，元宝掉进了旁边水沟。

走了没几步，财主脚下一滑，正好倒在了水沟的金元宝处，元宝还是被他捡走了。这就是注定贫穷的人即使有了财运，也是没办法享受的，或者说你也得不到！

但老话也说“雨露不滋无本草”，雨水和露水不会滋润那些没有根的草木。含义就是，无论什么事情，都需要自己努力，没有自己的努力，难以改变命运。

灾祸

品行端正的人懂得自力更生，不会迷失在求横财上。橫财也就是不义和不当之财，只会招惹灾祸，不要也罢。人生的要诀是：没有自己奋斗作为发展的根本，也就无法得到好的命运。

现代社会许多人过于强调物质生活，造成价值观念混淆，以致于不清楚什么是真正的需要，什么是贪求的想要，所以很多人都是跟着社会风气潮流而人云亦云，只要别人有的，我也要有。

只是，自己想要有，唯一的方法就是努力，如果要想通过贪污、诈骗、敛财和盗窃等方式获得，最后也将是造了恶业，折了福报的损己行为啊！