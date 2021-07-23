一个多世纪以来的科学医学，到底进步了多少？……民间还有人抗拒打疫苗、戴口罩，宁愿以身力抗病毒。

面对全球疫情高飙，如今才深深感觉健康的可贵、生命的脆弱。而且通过阅读了解到，人类这次卫生、医疗破口的危机，无不惊心、怵惕，已先后夺取全世界400多万条人命。而且各地患病人群，病毒距离那么近，影响那么广，生病的，不只是一个人的事，而是株联性强，一人有疾，人人与共，名为“感染群”。

历史上最可怕的一次感染，应该是1918年西班牙的大流感，根据记载，全球感染者，多达5亿人（占当时全世界人口的四分之一），死亡达数千万人，应该是人类有史以来，人数最多。

疫情带给人类的一大考题，就是如何药到病除，化解危机。以前的绝症有天花、白喉、肺结核，后来又有疟疾、癌症、爱之病等，都是无药可医之疾。人类的优秀在于：有危机就有转机，就有神医良药应世出炉，救人无数。那么，在无医无药那些黑灯瞎火时刻，人类又是依靠什么力量、方略支撑度过，得以生存至今？

能够想到的就有宗教、巫术、土方、秘药。真的没有料到，百年后的2020年，新一轮的人类大危机降世，新的病种、新的毒株来袭，医疗情况，依然陷人类于生存、生命于困境。

不觉会问，一个多世纪以来的科学医学，到底进步了多少？更多是，群众有病乱投医。民间还有人抗拒打疫苗、戴口罩，宁愿以身力抗病毒。甚至连医学发达的欧美国家也有反其道而行的非科学、非医学的行为表现。

报道说，欧美号称有神奇疗效的药物广告在各主流媒体层出不穷，各种千奇百怪的神药争攻市场。包括谢尼克风茄药丸、琼斯博士止痛油、米勒抗菌蛇油、贝尔博士松焦油蜂蜜、希尔鼠李溴化奎宁片，以及多种薄荷含片等。

以上这些号称有神奇疗效的药物广告，趁机博乱，入场捞金，品种之多，层出不穷，此时此刻，竟然成为时下的灵丹妙药，受到食瓜民众的热捧。

目前已知，世界400万人死于冠病，全球的卫生、医疗，正面临严峻考验。 印度是亚洲榜首受灾国。这个漫天神灵的国度，向来就把牛圣化，牛是印度人的宠物、恩公，就连大疫侵城，也大兴神牛治病之说。

冠状病毒疫情急速恶化，在连续第九天单日确诊病例超过30万起后，今年4月间，印度新增确诊已破40万，目前累计病例超过3100万起，死亡人数更大增至41余万，无医更无棺。许多专家认为，实际数字可能比官方统计高出五至十倍。但民间依然相信神明的福佑，涂牛粪喝牛尿的镜头，处处可见。

截至目前，马来西亚累计冠病确诊病例已突破90万例，导致到处病床客满、医院爆满，医疗系统崩溃。根据死亡病例，印度尼西亚的单日死亡病例，很有可能超越印度，成为亚洲第一疫国。

目前马国除了国家推出加打疫苗方案，民间许多巫俗、神医治病也大为流行。泰国也在政府号召下，举行全国颂经祈福大会，希望借力稳定民众心神，让大家互相扶持鼓励，共同渡过疫情难关。

历代以来，全球各处，求诸神明化解健康危机的例子很多，古代中国祭天拜地、求神礼佛的例子，史不绝书，美国也不免俗。

各国各类宗教、巫术、萨满、土方、秘药的疫病治疗方法有没有用？我们大家都明白，健康的说法，应该有心身灵几个板块。

人命关天，能够在疫情凶残猛烈的关键时刻，依靠正规可靠的医疗手段，取信于身陷病苦的万千黎民，才是王道正港。另外的方略，还要在传统、民间中去寻求，尤其那些地处偏远，医疗水平落后，医疗资源严重不足的地方，更加显得重要。