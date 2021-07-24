“欲望无限放大，产生种种颠倒知见…”

星云大师说：分享故事：青年问智者：“人心为何如此恶毒，世道为何如此艰险？”智者笑着说：“我为你讲个故事。从前，有一个6岁的孩童被杀，后来发现，凶手竟是邻家的老妇人，令人惊讶的是，老妇人向来脾气很好，不与人相争。杀人的动机是什么？让人很好奇。后来，警方查明，原来老妇人有一个孙子，因为意外摔断了腿。老妇人看到自己的孙子拖着一双残废的腿去追逐健康小朋友时，她便感到心痛，久而久之，她的心痛变成了妒忌，妒忌生了恨意，恨意又在心中生根，竟萌生杀人之心。”

青年生气地说：“她对幼小的孩子动手，完全不可原谅！”智者说：“你问我人心为何如此恶毒，世道为何如此艰难？其实不是的，我们得睁开眼睛好好地看看，这世间虽有恶，但其实善意也不少！人与人之间本没太大的区别，真正的区别在于心态。有的人拼命地盯着自己脸上的一颗痣，它在那个人的心里，就大的像一块疤，最终压垮自己善良的底线。但有的人选择忽略它，这些人就能去追寻美好的事物啊！”

叵测

人生有三毒“贪嗔痴”，有六根有八苦；所谓“人心叵测”，有时候朋友之间，甚至父母同胞，遇有利害冲突时，竟不惜一切相互残杀，这在社会上不算少见。尽管如此，只要我们心里能有慈悲，就不用怕世道的艰难险恶。

对于人生目标的指导、人心净化的开示，以及无明烦恼的去除，经文上几句偈语值得大家谨记，如“勿近愚痴人，应与智者交，尊敬有德者，是为最吉祥”、“奉养父母亲，爱护妻与子，从业要无害，是为最吉祥”、”邪行须禁止，克己不饮酒，美德坚不移，是为最吉祥”、“恭敬与谦让，知足并感恩，及时闻善法，是为最吉祥”和“八风不动心，无忧无污染，宁静无烦恼，是为最吉祥”等等。这些其实都在教导我们要自律、自制净生活，给人欢喜、给人信心、给人增上的好话，自己做好自己，并且去影响别人。

改变

一般人的日常之心，是真实与妄想和合的动态：一半是光明，一半是黑暗；当心光明可以上升做天使，当心黑暗也可以下堕当魔鬼。可许多人的苦恼是，心内黑暗却比光明来的多，这是因为我们容易将自己欲望无限放大，产生种种颠倒知见，造成错误行为，并带来相应的后果，这其实就是起惑、造业、受苦的规律。

要改变世道，我们定要从改变人心做起，世间的污秽或清净，都取决于我们道德价值上的善或恶，而这又需要大家明白“善有善报，恶有恶报”是真实不虚的真理，因为，没有人能逃脱因果制裁。

我们唯有改变思维方式和生活态度，才能提升我们的生命境界；这也应该是这个险恶世道带给我们的最大启迪。

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