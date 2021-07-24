一直以来，三位隔空良师助我对星级人才的发掘，培养，互动以及如何善用跨界组合创意的思维，提供全面解码，让我活学活用，获益匪浅。

所谓隔空良师的受教模式，顾名思义，并非面授，学习过程主要是先锁定了良师，然后通过其著作、讲座、访问、业界发展的成就所得的宝贵资料，作深入了解推敲，吸收养分然后付诸实行。三位良师其中两位来自足球界，一位是跨界创意斜栋鼻祖。

影视创作和英式足球的营运，对我而言相关处甚多，不少朋友误判以为我是专业足球赌徒，其实如何解读球队管理层对球员心理和技术的培训，出战阵容的布局和调动，发掘人才的独到眼光等高见上，才是我真正渴望研究和探讨，一如影视人才栽培管理，内容创作和在市场宣发的判断，两者之间形式有异，但理念却甚多雷同之处。

世界足球界知名领队弗格森爵爷，领军英超班霸曼联多年，成绩斐然，至今无人超越，凭他慧眼点评发掘具天分的少年军，经过他严父心态和形式，软硬兼施训练，当今不少国际知名球星经他精心培育，最终一举成名。弗爷的管理哲学，面对情绪不稳定，反叛性格的天才球员，既有父爱温情也带严峻的锻炼，两者平衡拿捏精准，令人心服口服。当年有幸在英国曼联球场和中国杭州获他接见，虽然只是短暂相聚受教，难得机遇，千载难逢。弗爷培训初生之犊的坚持和触觉，牢牢影响我在影视行业加倍重视培育创意无限，不按牌理出牌的人才，弗爷的隔空示范，居功至伟。

自问欠缺弗爷严父的威武，个人性格较为倾向兄弟般的合作模式，今届欧洲国家足球赛冠军意大利足球队领军人物曼奇尼是我学习对象，曼先生是红裤子出身，足球员的生涯已经有好表现，和弗爷一样善用具潜质的球员，但是以兄弟感情和团队互动，将心比心的紧密凝聚。几年前意大利失意世界杯，多得曼奇尼不离不弃，重拾球队信心，今年最终重夺足球王国的美誉，手足情深的营运哲学，给我上了重要的一课，足球场上，影视创作过程中，如果每个参予者能够因情主动多走一步，效应跳升，无以伦比。

关于灵巧举一反三，跨界创意无上限的理念，有幸在1980年代40多年前，拜读台湾詹宏志先生的大作，书中精准剖析对创意和重组现存元素的关系，从此思维开窍，深层影响我对如何重组既有的元素，让原创内容的灵感可以源源不绝，终身受用不尽。

传讯科技发达的今天，遍布隔空良师，只要悉心搜索关注，总有一位在你左右。寻找必得寻见。