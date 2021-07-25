点智慧：命中注定有财富

“但如果只是坐着等财富降临，也是坐吃山空…”

星云大师说：分享故事：阎王对小鬼说：“你可以投胎做人了！”小鬼说：“我可不要去，人间很苦的，尤其是贫穷人，衣食不全，天天为三餐住宿而烦恼。”阎王安慰小鬼：“你放心，我看过你的因缘簿，这一次你会有高达一万两黄金的财产，足以让你舒服度日。”小鬼得到阎王的保证，也就放心投胎去了。

出世的小鬼，父母百般疼爱，还送他到学堂读书，可是读没几年，他便吵着要学武，武艺未成，他觉得没意思，就改做生意，经营一阵子，钱都还没赚到，又跑去务农，这一会儿，他还是三天捕鱼五天晒网，还不待收成，就饿死在田里了。小鬼死后，心有不甘地找阎王理论：“你说我会有一万两黄金的财产，可是你看看，我最后还是饿死在田地。”

阎王赶紧命鬼卒去查，才知道那一万两黄金是交给土地公的。阎王找来土地公，土地公解释：“因为他要读书，我就把一万两黄金交给文昌帝君，让他好好地读书，将来考上状元。”文昌帝君则说：“一万两黄金正准备给他运用时，他又要去学武，我就把黄金交给武曲星君。”而武曲星君说了：“本来要给他用的，谁知道没几年，他说要去学做生意，我便把钱交给财神。”

阎王就问财神：“你怎么不让他赚钱呢？”财神说：“没办法交给他，他才开张几天，就跑去务农啦！”最后，把神农大帝找来，神农大帝说：“是他自己不肯种田，钱还没用上，就饿死在田里，所以钱还在我这里。”

阎王最后叹了口气说：“懒惰不能成功，命中虽有钱，还是得靠勤劳精进才有所得！”

过失

经典上说：“懒惰者不经营作事，作事不营则功业不成，未得财物则不能得，本有财物便转消耗”，就最好的说明，命中注定的财富，也要自己肯努力，才能拥有。所谓“勤则家兴，懒则家倾”，无论从事何种工作，总要认真，游手好闲者，只好等着喝西北风。

懈怠懒惰的人，有六种过失：一是不肯作务，二是不肯勤修，三是喜好美味，四是妄想纷飞，五是受人轻视，六是事业无成。这是因为懒惰者有太多的理由，例如：时间还早、时间太晚、天气太冷，手冻脚冻；天气太热，汗流浃背；甚至吃饱饭，胃部负担太大；饥饿了，没有力气工作等等，都可以用来做借口。总之，一懒，就会养成不好的习性，造成过失。

无常

其实，只要我们能了解“生命无常、人身可贵”，就能克服喜欢拖延或懒惰的心态。因为生命无常，我们也不会知道无常几时降临在身上，但是我们人身是可贵的，失去了身体就再也没有办法完成工作了。所以，在我们还没有失去生命之前，就要好好地运用这个无价的生命，来做无限的贡献。

所谓“勤耕播种般般有，懒作生涯件件无”，懒惰是成功的大敌，是堕落的肇因，不想虚度此生，必要彻底改正懒惰的习性。