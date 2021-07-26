“防患于未然…”

星云大师说：分享故事：商纣王及位后励精图治，但是到统治后期开始懈怠。太师箕子发现纣王的生活越来越奢侈，先是从竹筷子改用象牙筷，接着就是配玉器吃山珍海味，然后就开始盖楼阁，箕子就说：“以小见大，见微知著，由此可知，商朝怕是不会长久了。”

一天，纣王长夜饮晏，不理朝政，竟忘了日期，询问左右，大臣们面面相觑，谁也不知道，便派人去问箕子。箕子对徒弟说：“君主忘日则天下忘日，不是好兆头。商朝天下已经到了危险关头。一国皆不知而我独知之，我也极其危险。”于是叫徒弟告诉来者：“太师醉了也不知道。”

以后箕子多次进谏，纣王充耳不闻，依然骄傲恣肆，专横拨扈，箕子非常失望。因此，他装疯卖傻，想要躲避迫害，但是仍被纣王囚禁。正如所料，不过五年，纣王就被周武王所灭。

所谓“圣人见微以知著，见端以知末”，看到事物的一些苗头，就能知道它的发展趋向。这就是“见微知著”的来历。

取好

花草树木，如果根群健壮，枝桠树叶就会茂密丰盛；如果根腐烂，枝叶就会干枯凋萎。人也有根本，父母是家族的根本，勤劳是富足的根本，用心是事业成功的根本，精进是修行的根本。每个人都要注重自己的根本，在根本上下工夫，切莫舍本求末。

袁康（东汉史学家）也说：“圣人见微知著，睹始知终。”这是一句多么有智慧的话啊！纵然环境再变迁，有智慧的人，自然能从细微的事物中，观察到大道理，从一个例子中，而推知晓喻其他事物，所以，我们要防止堕落和衰败，最重要的是在生活上就要检点。能时时省察自己，是一种美德；知过，是一种自觉。不断地省察自己过失在哪里，就可以知道如何去恶修善、舍坏取好。

时机

有智慧的人见一叶可以知秋，而愚钝的人往往是因一叶而障目，其中的区别就在于人们对细节的观察是否敏锐、是否具有从微小事物中把握大局的能力。小问题可能会带来大祸患，小变化可能引起大事件，在生活中，我们千万不要随意忽略身边小事，在灾祸没有发生之前，就看到苗头，防微杜渐，将灾祸消泯于无形。

我们能做到见微知著，也能提前看到时机的来临，做好充分的准备：1904年获得诺贝尔物理学奖的瑞利（Rayleigh），也是因为发现“茶碗在碟子上很容易滑动、倒一点热茶在碟子上之后，茶碗却像是黏在碟子上”；细细研究，最后发现了氩（yà）气。