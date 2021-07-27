“酒色财气四堵墙…”

星云大师说：分享故事：苏东坡（北宋著名的文学家、政治家）到大相国寺拜访他的好友佛印和尚，刚好佛印外出，苏东坡就在禅房住下，无意中看到了禅房墙壁上留有一首佛印题的诗：“酒色财气四堵墙，人人都在里面藏。谁能跳出圈外头，不活百岁寿也长。”

苏东坡看后，另有所思，就提起笔来在佛印的诗旁边附和了一首，他写的是： “饮酒不醉是英豪，恋色不迷最为高；不义之财不可取，有气不生气自消。”故事中，佛印和尚提倡我们完全和酒色财气绝缘为好。而苏东坡则强调对待酒色财气的关键是把握一个度。

陷阱

“三惑”之祸，不得不防：

一、是财：财宝会动乱人心。对于钱财，佛教将合理合法所得称“净财”，非法所得的钱财，如贪污、窃盗、抢劫、侵占等，会迷惑良知，让我们犯下过失。所谓“人为财死，鸟为食亡”，多少人为了贪财谋利，不惜动用非法手段，严重者也有可能招致丧身亡国的危险。所以如何避免自己贪赃枉法，是我们时刻都要警惕的。

二、是色：本来“色不迷人人自迷”，美色就像陷阱，又像刀口上的糖蜜，它会让我们走向堕落的地狱深坑，最后愈陷愈深，难以自拔。所谓“色字头上一把刀”，很多人在美色当前，一个把持不住就丧身害命；多少家庭是非，不幸的怨偶，都是为了贪色而起。其实，真正的美色不在外相，是要靠内心来显现气质；心美，才能超越无情的岁月。

三、是酒：有人说吃一点酒没什么要紧，可是酒后乱言、任意打骂人，或者酒后乱性、酒驾车祸，甚至杀人，造成自己和他人的生命危险，那就很严重了。

善法

历史上有不少君王因酒而亡国，很多人因为贪杯而不务正业，因酗酒而造成家庭破碎，这些都是不当饮酒所造成的悲惨下场。还有为财连手足亲情都可不顾，更是社会上常发生的事。

我们善良的本性，极容易被“三惑”迷乱，因此，对于饮酒和美色应有所节制，对于不义之财也要能不取；君子爱财，取之有道，取所当取，得所当得，方能免祸保安康。一般人很容易受环境影响，我们要有意识，远离“三惑”，多亲近善法，才能言行端正，被人尊重。