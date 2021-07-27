我们生活了那么长时间，却在即将离开的时候相遇。

这个月，无论你相不相信，东京奥运时光倒流，Tokyo 2020，人家就把时间调整到从前；下个月，无论你接不接受，新加坡建国以来将第一次延迟半个月举行国庆庆典；而再过几周，无论我愿不愿意，女儿整装待发，即将离开这个城市，向我挥一挥手，穿越半个地球，在这个疫情未卜的世道里义无反顾地去海外留学，去追求她从小的理想了，我们畅谈后，她说：“人生不能在恐惧中度过”……好吧！

孩子开始长大的时候，烦恼当然多，快乐是属于我们大人的，因为他们是天使，天使不自知。童言无忌是一种乐趣，不要看不起这些天真的妄言，总让人在欢笑之余记得那些成长瞬间，那恐怕是长大以后就会失去的东西吧。童年总是最忠于自己的感受，好看不好看，好吃不好吃，好玩不好玩，人越长大，被入世，成功，喧哗，这些更庞大的东西拖来拖去，会正确地活成一张面具。所以当你下班回家，孩子闪烁着晶莹的眼睛扑向你怀抱的瞬间，孩子坚持相信tooth fairy会在晚上从枕头下取走掉落的牙齿，于是自觉早早入睡，这个世界上没有什么比纯真更令人动容，单纯的快乐，单纯的信念。

后来的乐趣是她渐渐能与你对话，起初是普通的沟通，一来一往，不是你说她听。后来是一种知音般的默契，有时她会挑战你知识智慧，有点小小压力，有时是她比你的闺蜜或其他良师益友更能懂你，一语中的。

有孩子最大的乐趣是什么，倒不是她完全听从我，我不需要她很乖巧，我希望看到她的性格，她对于这个世界的思考，提出她的疑问，有自己的见解，并且能用自己的方式表达出来。她成为一个善良、能独立思考的人，写出来，画出来，行动起来。

当她拿着相机，拍出第一张构图巧妙，光线独特的照片，我知道她看到自己的角度；当她做出动画电影，用隐喻的手法抽象出一种年轻人的感受，我知道她提出自己的意见。当她读一段我的文章可以指出我引用的美术史史料有错误，开始与我辩论，我们坐在阳台上各自阐述观点，坚持自己的想法，谁也说服不了谁，哈哈，真有趣。这一刻的快乐怎么形容？孩子不经意的话语里，你会突然放下人生中许多年的纠结和不快，突然明白一切的不愉快可能就是为了和这个孩子相遇，那么那些纠结真是不值一提。

如果时光可以像东京奥运会那样堂而皇之地倒流，让我回到这个世纪初的产房，回忆一下已经淡忘的阵痛，一个被包裹着的小小身体被护士抱到我的胸口，她温温地带着纤细的呼吸，张一只眼闭一只眼和我达成了母女协议。那个时候的感受比不上现在，那是多了一个生命，自己升级当了母亲，仅此而已。她慢慢成长，从小树苗长成一棵小树，翠绿挺拔，自己开始独立去面对人生的种种风雨。经过20年，我们母女其实才算真正刚刚相遇！然而你却要离开了，穿越千山万水，穿越半个地球，穿越文化习俗种族观念。

倘若时光继续倒流，依然是辩论的阳台上，坐着的是我和我的父亲，同样是辩论同样是无止尽漫天飞舞的想法和冲击，我记得我父亲后来给我点一支烟，倒一点茶，拍拍我的肩膀，叫了一声“儿子啊！”他是把我当儿子养的，也许他总希望自己有个儿子，现在想来，那一刻，他觉得他真正遇见了自己的儿子吧。

我在比女儿大一岁的时候也离开了故乡，到另一个地方去，一去那么多年，离开的时候我父母是怎么想的，我不知道，他们是否沉默流泪我没有印象，光顾着自己高兴憧憬和希望。所以我现在可以知道女儿的心情，新的学校和五湖四海的同学，加州的阳光和好莱坞的绚烂，年轻属于诗和远方。我现在可以体会20多年前父母的心情……

“好儿女志在四方”还是“父母在不远行”，永远可以讨论也永远不会有结论，在这个世界也许更隔绝的今天，雏鹰必定要面对新的风浪，正如孩子们自己说的：“人生不能在恐惧中度过。”那么在无人驾驶的远方，一切就靠自己导航了。

我们生活了那么长时间，却在即将离开的时候相遇。亲爱的孩子，去远方吧，有一天你也会在世界的某一个阳台上遇见自己的孩子，然后一个低头想起了妈妈。