“一个叫佛性，一个叫人性…”

星云大师说：分享故事：徒弟问师父：“我脑子里经常会有两种不同的声音，做事犹豫不决。”师父点头说：“我们每个人心里都住着两个人，他们一起生活，共同面对这个世界。面对问题时，它们也总是一起出现，而你并不能赶走其中任何一个。”

徒弟说：“那该听谁的呢？”师父说：“它们谁更能主导你的思想和行为，是由你每天喂给他们的‘食物’决定的。”徒弟不解地说：“喂食？”

师父说：“它们吃的东西不一样。你更愿意喂他们什么，决定了谁将更强大，谁更能主宰你的人生。一个专门吃自私、贪婪、嗔恨、傲慢和嫉妒，另一个专门吃利他、慈悲、智慧、谦卑和包容，你每天都在给他们喂食，他们谁的营养好，就会更有力量，占据主导，影响你的人生。”

徒弟这时马上问：“啊！他们有名字吗？我怎么称呼它们？”师父说：“有，一个叫佛性，一个叫人性。”

引发

有善有恶是人的真情，所以我们才会有两种声音一直在心中不断掺杂着。而且一時的善恶不是绝对的，即使作恶多端的人，只要他肯改过，一样可以“立地成佛”；所以虽然江山易改，本性难移，但难移並非不能移，只要肯下功夫改恶迁善，一样可以成为好人。因此，每个人都应该要不断的变化气质，不断的净化身心，不断的改恶迁善，这就是我们修行的目的。

我们在生活当中表现是善、是恶，就看是受了什么环境、因缘所引发，然而，只要内心足够强大，明白不能趋恶而行，把持好内心善念，那么我们也就不会走向歪道。

自觉

人不一定信佛，甚至不需要是佛教徒，但一定要有佛性。佛性即“自觉”，和“觉他”的德行。而所谓“大慈缘于大善，大善缘于大爱，大爱缘于大德” ，我们在生活中的一切，无非就是行“慈爱” 二字。

可我们的心思如水，而性则可能是盐、是糖、是茶、是咖啡，这样，当我们心境不同时，心性也会异样，这样的话，恶性往往能让我们认贼作父。可善心却能够使我们化敌为友。我们有没有扪心自问，如果不能用道德战胜贪婪私欲，则与禽兽何异？因此，崇礼好义是为人，感恩知恥是为人，有情有义是为人，有慈悲恻隐之心是为人，这都是指导我们好好做人的指标。

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