“愿大众都能在苦难前尽一份心力…”

星云大师说：分享新闻：2008年5月12日，汶川大地震的极重灾区四川德阳什邡市，一所寺庙成为震后的临时安置点，108个宝宝先后在寺庙降生。

地震发生时，寺院斜对面的妇幼保健院一瞬间成了危楼。而震后，乡镇各医院几乎全毁坏不堪，可以运作的医院也在超负荷抢救伤员。为了孕妇的安全，妇幼保健院院长抱着试一试的态度，求助隔壁罗汉寺住持；当时，罗汉寺（始建于公元709年的唐朝）并没有在地震中受到太大损坏，而住持素全法师同意了。在素全法师的指导下，当时寺院还贯彻执行3条临时规定：“无条件接收灾民，无条件提供生活用品，无条件开放仓库为灾民提供需求。”

于是，寺院内的空地上搭起了许多简陋病床，木质饭堂也用饭桌拼出临时产房。据统计，在妇幼保健院暂时转移到罗汉寺、这不足两个月的时间内，共出生婴孩108名，并且都很健康。寺庙壁画中有108罗汉形象，这些孩子从此有了一个共同的名字：“罗汉宝宝”。

今年2021年，这108名罗汉宝宝都已平安茁壮成长，成为13岁少年。他们在5月12日先后重返罗汉寺，回到这个他们出生的地方，感谢这群曾经无条件帮助他们的僧人。

发心

人在世间生存，难免会遭逢困难，或是感到无助。当我们遇到困境，总希望别人可以助我们一臂之力；同样的，别人有难处，我们也要主动施以援手。观世音菩萨因为能救苦救难，帮助众生脱离痛苦，所以广为大家所接受；同样的，我们作为愿意在生活中修行的人，也应该具备有救苦救难、能为人解决困难的能力与发心。

不管别人的困难是大是小，不管我们最后的帮助是大是小，只要我们在当下能尽心尽力，别人也会感受得到，并且打从内心知道，他们在困难面前，并不是孤立无援的，而是有人愿意伸出援手。

挑战

在世间，我们能做到“慈眼视众生”最好；所谓“慈悲没有敌人”，我们能以慈悲待人，自能受人爱戴，人家也会对我们有好的回应。我们也可以将自己的“六根”都化为慈悲，不但用慈悲的眼睛看身边的人，用慈悲的语言鼓励，用慈悲的心灵悯念，更可以用慈悲的耳朵倾听别人的苦难。

然而，一般人只是对喜爱的人慈悲，对不喜欢的人就不慈悲；只对自己的家属亲人慈悲，对外人、不相干的人就不慈悲，这就是缺乏平等的慈悲。因此，我们还要学习观世音菩萨的是，以平等、无相、主动服务、无身分阶级之分以及无求无贪的慈悲，去救度他人的急难困苦，这才是最大的挑战。

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