东京奥运会开幕，我静静地守在电视前，等待东京带来的哇哇哇。如果不是因为疫情，或许也会在日本感受奥运气氛。好几年前，因奥运带来商机，不少朋友都在东京买了房，所以也约好了奥运期间去东京。不请自来的小小病毒，破坏了或许不再可遇的一期一会。

东京渴望这场奥运，有重生的象征。这十几年的地震海啸及经济的萎靡不振，一场世界赛事或能重振人心。一身着白衣的舞者，在舞台上独自起舞，幽灵一样的妆容和无表情的演出，展现了悲恸无助，对疫情中逝去的人们表达缅怀，让这场独特的开幕式多了一些人文关怀，东京大可开开心心的热热闹闹，但选择以稍微沉重的方式展开叙述，更体现了情同与共的理念。