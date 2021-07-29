叶孝忠：东京 订户 来自 / 联合早报 文 / 叶孝忠 摄影 / 叶孝忠 发布 / 2021年7月29日 5:00 AM 日本的动画也带给我们不少欢乐和回忆。（叶孝忠摄） 字体大小: 小 中 大 东京奥运会开幕，我静静地守在电视前，等待东京带来的哇哇哇。如果不是因为疫情，或许也会在日本感受奥运气氛。好几年前，因奥运带来商机，不少朋友都在东京买了房，所以也约好了奥运期间去东京。不请自来的小小病毒，破坏了或许不再可遇的一期一会。东京渴望这场奥运，有重生的象征。这十几年的地震海啸及经济的萎靡不振，一场世界赛事或能重振人心。一身着白衣的舞者，在舞台上独自起舞，幽灵一样的妆容和无表情的演出，展现了悲恸无助，对疫情中逝去的人们表达缅怀，让这场独特的开幕式多了一些人文关怀，东京大可开开心心的热热闹闹，但选择以稍微沉重的方式展开叙述，更体现了情同与共的理念。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 在路上 四方八面 深夜好读 七禾页：职场人情味 点智慧：罗汉宝宝