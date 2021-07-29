张曦娜：南洋人的文学奖

这个文学奖的发起与成立，听起来仿佛简单，背后却承载了前辈们对语文与文学的热爱与坚守，沉甸甸的，却叫人感到温度。

星期日到了琼州大厦，应邀出席一场线上线下跨国举行的方修文学奖颁奖礼。疫情持续发恶下，线下受邀现场观礼的人数受限制，线上大多为马来西亚得奖者。

方修文学奖最特别之处是，主办方虽然为新加坡热带文学艺术俱乐部，但奖项却同时公开给新马作者参赛。在过去三届的比赛中，看到了新马两地各有不少成名作家获奖，记忆中，新加坡作家方面有希尼尔、佟暖、丁云、林锦、辛羽、陈志锐、陈延任、李选楼、蔡家梁、黄明恭、黄嘉一、陈晞哲等等；马来西亚方面则有辛金顺、黎紫书、李忆莙、傅承得、潘碧华、熊佳慕、吕育陶等，冠病疫情还没暴发时，每一届颁奖礼都聚集了两地名家共聚。

必须也说说的是，这些年来，方修文学奖也发掘了一些文学新人，印象深刻的是，在首届获奖者之中，当年27岁的南洋理工大学中文系硕士生谢征达就以其文学评论《方修的现实主义系谱及其争议研究》获得文学评论组首奖。职业病使然，我为此还特地了解了一下，谢征达可是本地人，答案是，他于1985年出生于新加坡。

这回的方修文学奖已是第四届了。在台下听着作家佟暖对这次文学赛事做的详细报告，有数据，有归纳，也有分析，越听越有意思。从不同的数据与分析中，听出了当前新马两地的文学现象。

在报告中听出，这次参赛的稿件比上一届多一些，得298份，其中新加坡93篇，马来西亚205篇，比例为30%比70%，17人获奖，新加坡5位，马来西亚12位。做为新加坡人，看到这个数字大多有失落感，但想到这数十年来本地华语及华文文学的沧桑变化，也就不觉得奇怪了。

报告中提到了在得奖作者中，从1950年代到1990年代出生的作者都有，其中1950年代的两位，1960年代的最多，共6位，巧合的是，1970、1980及1990年代的得奖作者各占3位。有意思的是，在参赛者中，1940年代出生的作者为6%，在籍大中院校学生5.4%，两者基本持平。

因为采访工作的关系，我可说见证了千禧年以来由民间自动自发主办的两大文学奖，在方修文学奖之前是涵盖面更广的南洋华文文学奖，这个奖金达三四万元的区域文学奖项，和方修文学奖一样，从无到有，从主办初期的陌生到渐渐受到新加坡以外的华人世界的关注。

以本地文史家方修命名的方修文学奖跟南洋华文文学奖颇有渊源。2008年，首届南洋华文文学奖颁给了方修，评委会在颁奖词中说了，方修“是编纂新马华文文学史的第一人，是对马华文学的性质和特点作出科学界定的第一人，也是在海外华文文学界本地人写本地文学史的第一人。”这与中国学者古远清所说不谋而合：“马华文学自来无史；有之，则自方修始。”

在方修晚年，我前后到他那坐落在马里士他路的旧式公寓做了几次访问，每一次都因为不同的话题。那时方老已不良于行，耳背的情形也已严重，访谈时，总有与他往来密切的诗人长河从旁助他一臂之力。

那天傍晚，我又来到马里士他路，这一回与方老谈的正是他刚获得的文学大奖。那一年，方修已经86岁了。我问前辈，奖项是否来得太迟？方老说得谦和：“我觉得很惭愧，觉得自己做得还不够……”方老随即以轻快的语调说，知道自己得奖，他已决定将4万元奖金全部捐出与文艺界分享，成立一项文学奖。

在方老看来，这4万元提供了设立一个文学基金的基本条件，一些支持他的文友又提议接下来可通过其他方式筹款。2010年，方修以88高龄辞世，时任热带文学艺术俱乐部会长的长河随即宣布，由方修发起的文学基金已筹得18万元，以方修命名的文学奖也将正式成立。这个文学奖除了纪念方修对新马华文文学事业的贡献，也纪念过去新马两地华文文学同源及并肩发展的历史。

至于南洋华文文学奖，顾名思义，是一项开放给“南洋”地区华文作家提名、参评的文学奖，奖项由已辞世的南洋大学校友刘新汉发起并率先捐出10万元，在他的推动下，多位本地企业家及茶阳会馆后来相继捐款，筹得100多万元，正式成立了南洋华文文学奖基金，交由孔子学院主办。在南洋华文文学奖成立的记者会上，我问了刘新汉发起成立文学奖的原因，刘新汉答道，纯粹因为从学生时代开始爱上华文文学，多年来一直希望能为推动世界华文文学尽点心力。这个文学奖的发起与成立，听起来仿佛简单，背后却承载了前辈们对语文与文学的热爱与坚守，沉甸甸的，却叫人感到温度。

这几天我总在想，从上世纪至今，民间总不乏有心人和有识之士，在不同年代通过不同方式举办不同的文学奖。不同年代的文学奖，各有其特点与时代意义，但在我看来，这些文学奖都有一个共同点，那就是南洋华人对华文文学的热忱与爱护，就像佟暖在本届方修文学奖参赛者数据中体悟到的：“像橄榄两头尖的年龄层，体现了马华华文文学固有的传统——代代相传。”