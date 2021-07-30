“生活的矛盾和冲突，大部分都源自性格…”

星云大师说：分享文章：我们往瓶子里装东西时，如果先装的是石头，那么，再装满瓶子后，还可以再往里面装细沙。可是，如果反过来，我们先在瓶子里先装满细沙，那么，我们就不能再往里面装石头了。

我们有没有想过，人生其实也一样的，装东西也要讲究先后顺序，我们一定要先往心里装大的东西，比如人格、观念、理想、方向等，然后再装细的东西，比如习惯、技能、步骤、方法等，这样，我们的人生之路，就会比较顺遂了。

操守

我们人格的提升，可以做到什么？六点参考：

一、不愧操守：人之所以为人，而不是禽兽，在于人有操守和道德。所以我们做事千万不要有愧良心，要爱惜自己的节操。

二、不增爱憎：爱憎心是分别、执取的心，是苦恼的根源。有首偈语说：“若逢知己须依分，纵遇冤家也共和；若能了此心头事，自然证得六波罗”；所以能泯灭爱憎之心，或者减低爱憎心，苦恼必有所减。

三、不望益我：我们做事，不要希望凡事都对我有利益，只要对国家社会、团体大众有利益的事，间接的，自己也能受益，因为我也是众中的一个。

四、不妒人有：人家富有，得到利益、发财、升官，我不嫉妒，反而欢喜地祝福他，能够随喜分享，便是富有。

五、不诿过失：有过失不要推诿给别人，更不要将功劳揽在自己身上，能够不居功塞责，才能受人敬重。

六、不背因果：做人做事要明因识果，知道一切事都有因果循环，因果不会辜负我们，我们也不可以违背因果。

环境

我们有什么样的性格，就有什么样的命运；选择什么样的心态，就有什么样的前途。有句话说得好：“生活的矛盾、冲突大部分都源自性格。”所以，我们无须怀疑，性格可以决定命运。而且，性格就是性能，性能不好则不易被人接受。

可“江山易改，本性难移”，我们如何优化自己的性格呢？这就要从环境和教育做起，一个人能够不轻易被环境所影响，他的性格养成必然有可取之处。而教育并不一定是指学校教育，而是泛指一切的教育与影响。

例如，一个人处在艰苦的境遇中，如果他受到的教育是劝他忍受、安分，久而久之，他会养成安分守己的性格，遇到什么不幸，他也是安分守己；如果他受到的教育是鼓舞他去战胜困难，久而久之，他会形成乐观、坚强的性格。而这样的教育，可自我吸取，如多阅读圣贤书就有帮助。