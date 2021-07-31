“人在思想上要建立尊重包容的观念…”

星云大师说：我20几岁离开大陆，在台湾住了70年的岁月，曾在1989年回到大陆扬州的故乡，那时候，家乡的人看到我，都说我是“台湾来的和尚”。我生活在台湾一甲子以上，台湾的本地人都说我是外省人、大陆和尚；后来，我就自许做个地球人，因为地球没有舍弃我。

在我的思想里，我在一个地方，就愿意做那里的人，为那里奉献服务。但是人大多有排外的心理，不太能够接纳外来的人士。其实，地球、世界都是公众的，不是那一个个人的，算起来，应该统统都是地球人，都是世间上的人。

因缘

人在思想上要建立尊重包容的观念，才能把自己融入到世界；一个人的心量有多大，世界就能有多大。人类虽然有男人、女人，老人、青年，士、农、工、商等不同的区别、名称，但那只是一个代称，一个方位的标志而已，大家都是地球人。就如同五线谱，Do Re Mi Fa So La Si Do，音阶不同，才能弹奏出美丽的乐章。

世界不是一个人可以成就，人无法离开因缘而独立，我们的衣食住行，都需要仰赖社会大众供应。如生病，需要医护人员疗治；学习知识技能，需要有老师前辈教导；出外搭乘交通工具，也需要有人运载，才能到达目的地。

多元

这是一个多元文化的世界，虽有人种、肤色、地区、男女老少、贫富贵贱的不同，但是人格一样，都应该受到大家的尊重。人和人来往，要学习互换立场，为对方着想多包容。经上有句话说：“心佛众生，三无差别”，众生彼此尊重、平等、无我、慈悲，才是各民族、国际间需要的理念。

在这世界上，只要我们能认识彼此的因缘关系，哪里需要排外心理？假如世界上，人人都能把地域和人种的观念都去除，大家都是地球人，不是很好吗？