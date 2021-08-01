点智慧：你欢喜的最伟大

“信仰，不必轻视别人…”

星云大师说：分享故事：有一信徒问禅师：“每一尊佛或神都有他的功德、愿力和成就，那么，什么神又排在第一位呢？难道，释迦牟尼佛是第二？药师佛是第三吗？到底那一尊佛最伟大 ？”禅师笑呵呵地说：“你欢喜的最伟大。”

记得在2000年的时候，贫僧到澳大利亚弘法，有一位参议员问我：“你觉得世界上哪一个宗教最伟大？”我说：“你欢喜的、你信仰的，他就是最伟大的。”他一听哈哈大笑，竖起大拇指，认为我说得很对。

世界上一些地方，因人们信仰不同而纷乱，甚至还发生战争。信仰，不必轻视别人，你尊重别人的信仰，别人也尊重你的信仰，各信各的，不必要统一。

三宝

很多人都喜欢用大小、多少、有无来认识万物，对待宗教也如此，认为自己信的就是第一，别人信的就排斥，结果让爱嗔、得失纠缠自己一生。人间的分别心，见到什么，总要比较谁是第一，然而，宗教是不需要分出什么第一第二的。贫僧的看法是，建立宗教的条件有三宝：教主、教义和教徒。宗教的教主不要把他同放在一起，好比你有你的爸爸，他有他的爸爸，各有各的爸爸不同，何必要把爸爸都放在一起，让你的爸爸和我的爸爸都分不清楚呢？可见得，所有宗教只要同中存异，不必异中求同。各宗教的教徒可以相互来往，你尊重我我尊重你，在一个多元的社会共生共存，这应该是很正常的。

希望

不管什么宗教，所谓信仰都是代表自己的心，尽管人不同，信仰的对象不同。其实，人心要有信仰，这是都一样的，你相信土地公，你的心就是土地公；你相信城隍爷，你的心就是城隍爷；你信仰妈祖，你的心就是妈祖；你相信佛祖，你的心就是佛祖。究根结底，只要我们信的是正信宗教，信仰就好比枴杖，能够给我们依靠。

人生在世有时候会感到路茫茫，沒有依靠，甚至遭逢绝路时，沒有任何的助力。假如有信仰作为依怙，在顛簸的人生旅途上，就可以依靠这支枴杖而走向平坦的大道。有信仰的人，遇到难忍的痛苦，或是致命的打击，由于信心的生起，也終能克服困厄，再度燃起希望。