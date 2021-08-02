点智慧：自己的那一点亮光

“多一分善念…”

星云大师说：分享故事：日本札幌街上一家面馆，一个女人带着两个小男孩走进来。女人怯怯的说：“可不可以来一碗汤面？”老板娘说：“当然可以，请这边坐！”不一会儿一碗面上来了，分量其实比一般的面来得大，三人吃完付钱还赞：“真好吃，谢谢！”

一年过去了，女人带着那两个男孩再次来面馆吃面，老板娘看到那件过时的格子旧大衣，马上想起去年的一幕。女人又再点一碗面，而老板娘却在他们不注意时，对先生说：“煮三碗给他们吃好不好？”先生话没多说，把三碗面的分量，盛满一大碗交给妻子端出去。母子三人津津有味地吃着，吃完那一碗面，他们付钱离开。

又一年过去，母子三人又出现在面馆，这一次，哥哥穿着国中制服，弟弟穿着去年哥哥穿过的夹克，两个孩子都长大很多，母亲仍然穿着褪了色的格子布旧大衣。这一次，女人战战兢兢地说：“麻烦煮两碗面好不好？”老板娘说没问题。母子三人一边吃面，一边谈着话，看起来很高兴，比之前的两年都高兴。

这时，妈妈对两个儿子说：“妈妈今天要谢谢你们啊！你们过世的爸爸所造成八人受伤的车祸、保险公司不能支付的部分，这几年来每个月都须缴五千元。因为做哥哥的认真送报，弟弟帮忙买菜做饭，使妈妈可以安心工作，公司发给我一份全勤特别奖金，因此今天就将剩下的部分全部缴完了。”

这时，哥哥也说话了：“弟弟写的一篇名为《我的志愿》的作文，被选为北海道的代表，将参加全国作文比赛；弟弟是以一碗面为题写的，作文这样写道：爸爸车祸了，留下很多债务，为了还债，妈妈从早到晚拼命工作。12月31日晚上，我们母子三人好不容易可以共同吃一碗汤面，非常好吃…三个人只叫一碗面，面店的伯伯和伯母竟还向我们道谢，并且祝我们新年快乐！那声音好象在鼓励我们要坚强勇敢的活下去！”一直站在厨台里听他们对话的老板夫妇突然失去踪影，原来他们蹲了下来，两人擦着不断涌出来的泪水。

哥哥还在念着作文：“那两年，妈妈只叫一碗汤面的那种勇气，我们绝对不会忘记。我们一定会好好努力，好好的照顾母亲。”最后，母子三个彼此拍拍肩，比往年都快乐的吃完过年的面，付了钱说声谢谢离开。望着母子三人的背影，老板和老板娘嘴里只能大声地喊着：“记得要平安，欢迎再来！”

光明

故事中，面馆所付出的并不多，但是，憨厚、善良、古道热肠，几声诚恳带有勉励、祝福之意的话，却在无形中使得正受残酷现实逼迫而陷入困境的母子三人，增添暖意，也让他们在不知不觉中有了面对困境的勇气，走过艰难的日子。看似人性的一点点的亮光，可对寒冷的冬夜而言，却也是真实的温暖和光明。

故事也告诫我们，对日常生活的言行举止，乃至起心动念，都要善加摄持，不可轻忽，多一分善念，少一分恶意，人生也就会多一些福气。

理解

人与人之间，只要我们能善待别人，一定能够得到善意的回应；只要彼此能多一些体谅和理解，甚至能以慈悲来感化怨恨，以善良来感化邪恶，以施舍来感化吝啬，以真实来感化虚妄，那么这个社会必然呈现一片祥和，也就没有无谓的人我纷争了。世界社会要和平，首先就是要阻止灾难因果，而这都可以从我们的一点点善意做起！