山外山

她们会去什么样的地方，遇上什么样的人，一起谱写什么样的明天？

就算在疫情中，一切都还是随着时间的巨轮不断往前滚动。由不得人阻拦它那一股慑人的力量。

转眼，秦从新西兰回到新加坡已半年。这半年间，她忙着准备应考各国服装设计系的portfolio；没有老师指引，只能靠自己上网搜索资料，还有从小的积累，加上不时和母亲姐姐来回的讨论。我看她沉浸其中，埋首书海、颜料、布料，不禁说：考高级水准还更简单吧。至少知道什么是标准答案。

面试后不久，收到意大利服装设计院校Polimoda来信，说录取了。我们都欣喜异常。从没想过秦人生探险的下一站会是佛罗伦萨。

秦不懂意大利语，这几个星期她从已故外祖父的旧书堆中找到几本意大利语小字典，开始“钻研”。在这之前，她唯一和意大利语结缘，是在新西兰向Annabel老师学唱莫扎特意大利歌剧的咏叹调。

她给新西兰的老师和小朋友老朋友们都发了电邮和信息，告诉他们这个好消息。在威灵顿工作的70岁电影剧场服装设计大师J特意给她打来视频电话，说意大利是一个好地方，当年他和意大利大导们合作，没学会意大利语，损人的swear words倒是学了不少。他说意大利人喜欢赞美他人，但也期待被赞美，所以别忘了要回敬他人的美言。这种实地文化观察倒也有趣。

我二十几岁的时候去过佛罗伦萨，只记得那是一个古老之极的小城镇。从教堂塔顶俯瞰，映入眼帘尽是古老建筑物的红瓦屋顶，鳞次栉比、井然有序地向四方八面排开，一块块建筑群之间穿插羊肠小道，前方是宽广的阿尔诺河。因为一切都是那么古意盎然，让人瞬时仿佛可以回到欧洲的文艺复兴时期。印象深刻。

其实佛罗伦萨还有一个更漂亮的名字——翡冷翠。有人说这名字是译者中国诗人徐志摩故弄玄虚，有人说这名字翻得漂亮，但从意大利语Firenze翻过来，确实还真得“翡冷翠”。让人立刻联想到一个婉约女子手上一块绿色镯子，那般的情调那般的美貌，还透着一股冷冷的傲气。

但我几回去威尼斯，从来没觉得意大利人冷。反而热情得不得了，说话似唱歌剧一般抑扬顿挫。餐馆里吃饭，看我独自一人吃得欢，吃得不少，还会细心过来问要不要再来点热腾腾的烤面包。“蘸酱汁味道很好。”意大利侍者指着我碟里吃剩的意大利海鲜面说。

徐志摩1925年旅欧期间，在翡冷翠山中写下《翡冷翠的一夜》一诗：你真的走了，明天？那我，那我，……／你也不用管，迟早有那一天；／你愿意记着我，就记着我，／要不然趁早忘了这世界上／有我，省得想起时空着恼，／只当是一个梦，一个幻想；／只当是前天我们见的残红，／怯怜怜的在风前抖擞，一瓣，／两瓣，落地，叫人踩，变泥……／唉，叫人踩，变泥——变了泥倒干净，／这半死不活的才叫是受罪……

在佛罗伦萨美景中的徐志摩，写的诗倒是深情。不过，人似乎却也薄情。

秦的设计师老朋友J说：要小心意大利的男孩子们！

哈哈哈，就像每一个祖父、父亲辈会给他们即将远行女儿说的话。他说自己当年曾经和一个意大利女孩儿恋爱，两人互相不懂对方语言，只能用绘画来表达沟通。这听在杉和秦耳朵里，显然是浪漫之极。杉说：只能用画的？好浪漫啊！

也对。50年后回想当年，必定留下无数美好回忆与镜头。

中国画家黄永玉1990年代初曾经在佛罗伦萨街头作画。他写了一本记录当时情境的小书《沿着塞纳河到翡冷翠》，配合街头速写与画作，倒是好读。

翡冷翠啊！翡冷翠，我这辈子怕离不开你了……翡冷翠是个具有文化而又遍地同情和幽默的地方。爱它，包括它的瑕疵。意大利，尤其是翡冷翠，每当你接触到神或历史人物的时候，觉得亲切，感触到温暖的人味；他们像你的好友、亲戚、街坊街里——令人流泪的故事，琐碎的是非，难以启齿的风流肮脏，酗酒使气，天真的宣言……

今日我们新加坡家里的朱槿疯狂地盛开七朵大红花，阳台上招蜂惹蝶，热闹非常。我和秦坐在一起享用午餐，突然想到孩子们人生的旅程与故事正轰轰烈烈地展开，满满地载着她们充满梦想与浪漫的少年情怀。她们会去什么样的地方，遇上什么样的人，一起谱写什么样的明天？

我经常就觉得呀，我的生命仿佛也通过她们的，走进了一个个不同的场景，去到了一个个不同的地方，看到了一朵朵不同的花开。人生的感受与景观，也透过她们，领略到另一层我一人无法独自抵达的境界。

我们只能感恩。这一路上的精彩纷呈。我和秦一样期待——翡冷翠。