黄志发：酿豆腐的使命

五兄弟中，我与二弟只相差一岁，我们相伴成长，一起走过捣蛋、顽劣与任性的岁月。小时候我们“挥洒鲜血”无数次，包括我曾甩木棍打中他的脸导致鲜血直流、比赛骑脚踏车我摔倒擦伤膝盖缺了一块肉，印象最深的是，晚上我们走去隔壁巷子的杂货店，半途遇到野狗，就躲进罗厘车底，等野狗跑开后我们钻出来，这时在橙黄色街灯映照下，我看见二弟满脸血，吓了一大跳，原来他在躲藏时头敲到罗厘车底的尖锐处，那一幕就算现在回想起，仍心有余悸，莫名难受。

二弟中学时寄宿在学校，毕业后他前往台湾深造，跟着便留在那里工作、结婚，落地生根。少年后的我们大部分时间分隔两地，但小时候培养出来的“革命情感”，与那份手足之情，依旧在心中。

疫情冲击表演工作

其实我一直有句话没机会跟他说，我真的很佩服他，佩服他的独立、坚毅、百折不挠与韧性。他中学时喜欢上戏剧，毕业后便只身到台湾念戏剧系，甚至为了留在当地延续他的剧场梦，没少在亮丽舞台背后，从事打造道具和操作灯光等繁琐工作，默默耕耘了数年，练就一身基础功，才慢慢争取到上台演出的机会。

记得八年前，二弟的剧团连续三年受邀到新加坡演出，为小学生们带来欢笑和快乐，看到台上的他投入演出，那一刻我为他感到骄傲。四年前，他以导演和演员的双重身份再度受邀前来表演，那是一种苦尽甘来的感觉。2019年，他也受邀前来与本地实践剧场进行交流，没想那一次我们匆匆相聚后，下次的见面却因冠病疫情的关系，遥遥无期。

疫情对表演艺术行业造成前所未有的冲击，二弟也是自由职业者身份的剧场人，自去年5月后，他的所有表演工作都被迫终止，无收入的生活状态一直持续。不能坐以待毙的他，近来重拾以往父母开餐馆传授给我们的烹饪功夫，在台北住家做酿豆腐，再通过表演的形式在直播中开卖，供网友下单，以度过这次的危机。

开辟结合表演与美食之路

看他在网上吆喝，绞尽脑汁为直播添上表演桥段，每一次都带来新鲜感，当然也带来让人食指大动的酿豆腐。我能感受到，无论他对家庭还是对表演艺术的那份热爱和坚持，都是燃烧生命在维护。

一盘酿豆腐承载了他太多的使命，衷心希望二弟能把这条结合表演与美食的战线开辟成功，也盼所有表演艺术工作者能安然度过这次的冠病风暴，继续踩在理想与现实的跷跷板上，稳步前行。