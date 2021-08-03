“把平凡的自己做好…”

星云大师说：分享故事：两只小狗相遇，一条是常在野外的流浪狗，一条是倍受宠爱的宠物狗。流浪狗十分羡慕安逸的宠物狗，宠物狗又十分向往流浪狗的自由。于是，二狗一拍即合，决定交换狗生。然而，流浪狗得到了安逸，却学不会讨好主人，最后还是遭到弃养，郁郁而终。宠物狗虽然得到了自由，却怎么也学不好野外生存，终究因饥饿而死。

寄托

世间许多事，只要想开、看开了，不嫉妒不羡慕，自然没有烦恼。比如朋友有大房子，我们只是住政府组屋，我们总可以在朋友家吃顿饭吧？朋友有大电视，我们没有，朋友坐在沙发上看，我们站朋友后面看看总行吧？你有一座大寺庙，我就只有小庙，也没关系，我挂单去你那儿，你总会欢迎吧！

我们要知道，每个人的能力有限，而且自己有的，也是别人没有的啊！所以，我们要学会想开点，接受每个不完美的自己，并祝福其他人。我们也只有在能看到别人的优秀时，才能看得到自己的幸福。

有句话说：“烦由心生”，我们之所以感觉烦恼，很多时候是贪婪、嫉妒、虚荣等欲望在作祟：我们总是将自己的快乐，寄托在世俗的认同上，从而不断苛求自己。所以，我们不一定要求别人或事情非要这样那样不可，他人和事情也都不可能一定顺自己的意，在改变不了的情况下，怎么生气烦恼也是无用的，所以不强求，也不要执着。

平凡

我们能承认自己很平凡，也是一件了不起的事情。何谓平凡？其实就是把“以无为有，以退为进，以空为乐”想得透彻，我们能放下名利场中的扬名立万，舍钱而得时间、健康与快乐，这不也是一件好事吗？欲望很简单、要求很简单、梦想很简单，生活也就简简单单。空，原来是一种有；空掉的是烦恼，拥有的是清涼世界。

我们不甘于日常的“平凡”，羡慕别人的“出众”，多是基于比较，不能心平气和地接受现状。平凡，不是碌碌无为，而是于日常中体悟禅的清凉境界；不凡，也不是万众瞩目，而是认真把那些平凡之事做到极致。把平凡的自己做好，我们也就是快乐的人了。