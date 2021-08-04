点智慧：不贪无故之获

“天下没有免费的午餐…”

星云大师说：分享故事：唐代的龙潭崇信禅师出家前，曾在寺院旁摆摊卖饼。寺中有位道悟禅师，见他生活艰苦，将寺中一间小屋让给他住。崇信为表感谢，每日送10个饼给道悟。可每次饼送出后，道悟总要从中取出一个还给崇信，就这样持续了两年。崇信终于忍不住问道：“这饼是我真心送你的，你为什么要还我一个呢？”

道悟说：“你可以每天送我10个饼，为什么我不能每天送你一个饼呢？我这也是在感谢你呀！”崇信想了一想后，明白个中道理。道悟要告诉崇信的是，懂因果的人，从不想占人便宜。因为他们知道，如果尽占便宜，都是要自食其果的啊！

消耗

这世间哪有什么能占到的便宜？我们靠占便宜得到的分毫，终究会还给人家，一点不差。我们要明白一个道理，便宜占多了，灾祸就会跟着我们。我们不要去享受超过自己所应得的福分，也不要幻想不劳而获。

不是自己应得的东西，无缘无故得到了，如果不是上天的考验，那就是陷阱。自古以来，福祸相倚，很多事情看起来是好事，实际上却是灾祸。那些想占便宜的人，自以为很聪明，实则最后会吃大亏的。

喜欢占便宜就是在消耗自己的福气。我们付出的一分，但是得到了十分，这差额的九分，就是消耗过去的福德。相反，我们付出十分，却得到一分，那就是在积累资粮。人生，处处有因果，我们平日里要过着什么样的日子，都可自己掌握。

求愿

在我们的人生当中，要追求的事太多了，没钱时想求财，没权想要权，还没有结婚的人，就希望求得美人归或金龟婿。其实，如果求的是一种需要，那一点也不为过；然而，问题就在于，我们求的，有时是一种欲望，欲望又是填不满的，有了要多，多了要更多，这种欲望不等于需要，更像是“非分之福”，可“非分之福”又是从何而来，那还不是来自贪了无故之获？

我们不要贪求，但我们可以求愿，求愿是愿自己朝某个人生方向前进，或是完成某一件事，求愿是活到老学到老，坚持学习，并且要求自己种福、培福、多付出，也让自己的道德有所增长。我们处事，让一步为高，待人宽一分是福，不占便宜，就是最大的精明啊！