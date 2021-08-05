“不能让缘分匆匆而去…”

星云大师说：中国现代作家朱自清先生有一篇题为“匆匆”的散文，开头这么写道：“燕子去了，有再来的时候；杨柳枯了，有再青的时候；桃花谢了，有再开的时候。但是，聪明的，你告诉我，我们的日子为什么一去不复返呢？——是有人偷了他们罢：那是谁？又藏在何处呢？是他们自己逃走了罢：现在又到了哪里呢？”

而在文章的最后，他又这么写着：“……过去的日子如轻烟，被微风吹散了，如薄雾，被初阳蒸融了；我留着些什么痕迹呢？我何曾留着像游丝样的痕迹呢？我赤裸裸来到这世界，转眼间也将赤裸裸的回去罢？但不能平的，为什么偏要白白走这一遭啊？你聪明的，告诉我，我们的日子为什么一去不复返呢？”

文章读后令人久久难忘。尤其是这一部分的内容：“燕子去了，有再来的时候；杨柳枯了，有再青的时候；桃树谢了，有再开的时候……但是，聪明的你，告诉我，我们的日子为什么一去不复返呢？”确实耐人寻味。

机会

我们在社会上，还有什么事是匆匆的？四点分享：

一、人情：人情的好坏、聚散也匆匆。有的人一见如故，即刻成为挚友；有的多年好友，一句玩笑话而反目成仇，彼此不再往来，人情何其匆匆！尤其当我们被人用的时候，重视、关怀，无微不至；若是不被人用的时候，虽在眼前视如障碍。人情的冷暖，世态的炎凉，尤其让人感叹，但我们要去接受。

二、名位：人生千辛万苦，为了求得一个名份、一个地位，但人事权位几番轮转，名位对吾人又是何其匆匆啊！中国的历史上，光是国祚不到三百年的明朝，前后就换了十六位皇帝，其名位何其匆匆也。所以对于名位，我们要淡然处之。

三、机会：每个人都盼望自己的机会比别人好，能比别人多些发财和事业顺利的机会，也多一些遇到贵人的机会。但是，机会也是在一瞬之间，当因缘具足时，机会自己会来找你；如果因缘不具，你要去找机会，却是怎么也找不到。所以机会对吾人，也是何其匆匆。

四��缘分：既是有缘相会，但如同甲乙两人，在南北道路上交会，何其匆匆一面就分散。父母兄弟姊妹，总算是有缘人吧！但是缘分究竟能有多久呢？当生离死别的时候，也只有感叹缘分匆匆也。有情人终成眷属，千辛万苦奋斗，终于结成良缘；可惜老天无眼，当有情人断肠时，又怎能不感伤缘分匆匆呢？所以吾人要善结良缘，缘要深、要厚、要久、要长，不能让缘分匆匆而去。

生命

然而，匆匆之感，用在生命最为贴切。有的生命刚刚出世，还没有见识到人间，很快就结束了。有的人从小胸怀大志，奋发有为，希望将来能对国家社会有所贡献。好不容易长大成人，正当意气风发的年龄，却来不及施展抱负，英年早逝，令人唏嘘叹息。

人的生命，倒不一定活到一百岁、八百岁，而在于一个“惜”字，看我们活着时有什么建树，因为时间就是生命。世间事都匆匆，重点是，我们还是老老实实的把握时间，把握现实，管他怎么样的匆匆，我依然如如也！