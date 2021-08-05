杨萱：把方帽子抛上天空

不读书的任他去留，读书的，好歹盼到那一天，能够在亲爱关心的人眼前，傻傻地把头上的方帽子抛上天空，一时春风得意。也就够了。

起伏两年反复封解不定的疫情，在饮食业机票旅游显著萎缩之外，留学的外国生的收、弃、取、舍成了澳大利亚文教及经济的紧要大论题。

最险要的是断了学费收入，财路失守，牵涉范围广大，多所（实际上几乎是每一所）大学再三吁求政府松解开关不果，既面对原有的在籍学生逃离回国，新的收生之门又无望打开，无法开源之下各自变通节流，关闭学科／院系，裁减教职员，形同“自宫”。尤其有些前身原是理工职业专科升级为大学，多年倚赖外来“生口”过重，开设英文预备班课程的学院更是濒临绝境。

数千海里外的人（家长或有志入学者）也许无法想象，至少20年来报读英文班准备上大学的实际情况。所谓英文班，大多数人的目标在打散工，拖长居留期积极准备申请移民。由于交了学费不出席上课的人太多，当局实施记名报到制，缺课不上学的外来生，移民局会把人送入拘留中心最后遣送出境。

长江后浪推前浪，这样也难不倒这些过洋猛龙，时候一到，护照身份也不要了（岂不闻“船到桥头自然直”），“土遁”到偏远市镇靠老乡或已经打工建立起来的关系继续打工。胸有成竹，生活无忧。谁读书啊？无心向学又要为父母家小打下光明途径的移民通道的诚实分子，就不停地换大学；有专门办这类转学手续的中介代理，当事的“留学生”只管付钱就是。其中要诀是，不爱读英文的，英文程度完全无法应付作业的，在学生签证期满必须离境前，报入另一所大学或英文班，从头再来，以“新生”名额再获延期，拖延到自己获得打钟点工雇主或中小商业投资老板的协助，一年半载地延续，直到击中目标为止。

上述细节不是为了指引鼓励仿效的人，而在于剖明外国生潮流之杂质。

最近，6月开始接二连三有本地主流人士公开导论“最好不要外国学生”回来，着眼考虑他／她们的劣等英文水平。

澳洲60年前不到10所大学，现在40所各式各样的大学，各注册本科生一二千名。因为学生太多，良莠不齐，而英文应用水平上源自某些国家的学生更是“路人侧目”。

一位“长辈毕业生”在澳洲人报上披露，61年前他在悉尼就读时期，全校总数150名学生，录取的几位外国生“英文程度跟我们一样好”。

那正是超过半个世纪以前，略数英才，新加坡赴澳留学的有故总统王鼎昌，1961年毕业于阿德莱德大学建筑绘测系；新加坡城市规划设计主帅刘太格1962年毕业于新南威尔斯大学建筑系，以及前部长许文远也是1973年获哥伦坡奖学金赴澳洲纽卡斯尔大学深造的，属于澳洲人印象中“英文跟我们一样好”的早期外国生。

请勿误解，我不是指“今天的留澳人士一无可取”；我说的是，世界今非昔比，科技、金融及各国国情所趋，学术与实材知识变得有些“假假地”。暴富撑起的财力，留学成为赶潮流，追求新生活以及别有动机／目的。我亲耳听到过不同国家的“外国留学生”说：“我不是来读书的”。就有这么直接坦率。

世界真的变了。

坦承旧时代外国生英文等同澳洲本土生的老者，直指今天澳洲40所大学“有很多不配称为大学”。慨叹水平低落的同时，问：外汇收入和高学科学术，我们到底要哪一样？

我很理解他的哀叹。尽管澳洲各大学仍执行重读两年即废除学额不能毕业的制度，无论怎么说大学里混混满目还是很悲哀的事。

就在疫情尚未美满完结人心不稳的乱局中，针对渐涨的外国生争议，一位学界高层人物警告：“当前局势有欠明朗，澳洲未来的地缘政治只有更加靠拢亚洲区域，更多的接触而非疏离。

“削减或缩小与亚洲相关的学术活动范围，对我们未来要涉足亚洲国家有所施展而言是不利的。结果就是，由于缺乏理解认识，拖后了国家在本区域的实力及能力。”

80-90年代工党当政，澳洲曾“企图重新定义”其跻身亚太地区一国的身份地位，接下来却迷失于亚裔移民潮激起的风浪中。目前各国移民的大批入境投资，加上疫情惶恐，难免令人忆旧。

不入流的外国生人数激增是事实，“我就不是来读书的，你把我怎么样？”醉翁之意势难扭转，谁扭住了谁的牛角还没分晓。似乎只有将错就错边走边唱，答案最好是各有得失。不读书的任他去留，读书的，好歹盼到那一天，能够在亲爱关心的人眼前，傻傻地把头上的方帽子抛上天空，一时春风得意。也就够了。

（传自墨尔本）