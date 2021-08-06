“日常生活环境的苦乐染净，操之在我…”

星云大师说：分享故事：有两人同时服务于公家机构，一位个性温和柔顺，一位性情急躁暴戾；当两人同时受到公众的无理取闹时，前者能平心静气地应付并解决问题，后者则因不能忍受，嗔心一起，使得情况恶化，问题反而不能解决。

如果说无理取闹一定会使情况恶化，问题难解，那么前后者应该都会有同样的后果产生，但事实不然，有智慧的人可以化暴戾为祥和，而逞一时之勇的凡夫却将小事酿成大事。

八识

有的人日子过得很快乐，有的人过得很痛苦；如果环境是心外实有，那么生活在同样环境之下的每一个人，应有着相同的感受。事实上，外在的世界如果离开这一颗能知觉的心、能分辨的识，并无实在意义。因为有心识才有世间，心识若无，也感受不到世间的存在。所以唯识家说：“绝无离心之境，定有内识之心。”此即所谓：“随福见异，垢净唯心”，所以转识成智的目的就是将我们的迷执烦恼根源，转化成清净无垢的圆满智慧，并从自我的偏执，走向通达的生命观。

识如何转呢？是向内转抑或向外转呢？举例如下：八识要如何才能转识成智呢？眼睛看人，要能慈眼视众生，这是眼睛放光；耳朵听闻，能可以谛听、善听、兼听、全听，就是耳朵放光；营造美好的环境，鼻子吸收新鲜空气，就是鼻子放光；说话，语言给人欢喜，就是舌头放光；身体做好事，帮人服务，就是身体放光；心里头存善念、善心，都是想帮人的忙，就是心里放光。

所以，六识都放光了，七识（指末那识，义译为意，是思量、思考的意思）当然就加强六识，八识（指阿赖耶识，佛教相信，肉体死亡时阿赖耶识离开身体）也就受用了。八识的“我”受用了，基因就能改变。

成智

另外，像邪见的人，转邪为正；悲观沮丧的人，转苦为乐；心中充满恶念的人，转恶为正；妄想纷飞的人，转妄为真……也都是一种转识成智。念头一转，人生就能柳暗花明；心念一改，世界自能海阔天空。因此，转识成智就是一种转念的生活修行，能够转念，等于生命里有了活水，就能妥善经营生活中的每一个因缘，也才能慢慢放下人我分别。