作为读者，虽然没有身历其境，书中的人物，大多无力渺小，内容直逼人心，可以感同身受。时代使然，我们需要文学、文字的记录。

文学到底有什么大用？最明显的一点，它一直以文字，解读人类世界的生活、生命现象，旨在提供各种命运共同体的个案，表现跨越时代、民族、国家、语言的局限，普天之下，相濡以沫。尤其在天灾、人祸的大时代中，集合能量，归整步伐，向上向善提振，齐步向前的大量书写。

如今惊天大疫罩顶，人人自危，眼看人类和病魔的一场空前对决，战情激烈，生死拉锯。近年来，有关灾难题材的书写，明显有所增加。配合灾厄时局，表现当下，从而体现危机意识，甚至出现“末世灾难小说”（Apocalyptic fiction ，亦译启示录小说）。

回看二战后，曾经出现了一波描写核战争的灾难文学。原子弹的出现，令人感到万分恐惧，担心科技无节制发展，最终会导致人类灭亡。然后越战爆发，更是加深了美国的末世色彩。有一部电影，就是以此为题。

近年大兴恐怖袭击的内容。故事地点出现在阿拉伯国家和英美德法各国的都市和行政中心，九一一是类似事件和小说的高峰。

小说的内容，除了标点符号和段落留白，刻画灾难场景、人心人性，满纸痛苦和焦虑。也许不像战争小说那样血肉纷飞，废墟处处，作为读者，虽然没有身历其境，书中的人物，大多无力渺小，内容直逼人心，可以感同身受。时代使然，我们需要文学、文字的记录。这是一种使命和职责，各方期待。

据了解，描写人类惨遭自然天灾人祸威胁、危害的作品，和过去相比，明显有所增加。尤其小说、电影、电视剧等。

灾难灾情，其发展势头触及天灾人祸、恐怖袭击等内容。末世灾难文学之所以流行，可见全人类都笼罩在可能遇难的巨大阴影下，大我如此，个人的祸福休咎和是非黑白，好像就变得渺小和微不足道。这是人情之常。

过去十多年来，灾难题材的各类作品，足以成宗立派，发展势头，已成科幻小说的一个重要分支。美国互联网，甚至出现不少指导如何创作类似题材的范儿。无不鼓励，大家多写，写好类似题材，据报道，就在中国的《新幻界》电子杂志，也相应举办了“世界末日幻想小说征文大赛”。

背一下书，近代的末世灾难小说，一般认为始于英国女作家玛丽·雪莱（Mary Shelley），她具有短篇作家、剧作家、随笔家、传记作家及旅游作家几重身份，她也是英国著名诗人雪莱的夫人。先生是著名诗人，妻子的成就，恐怕还高一筹。

因为，现在有越来越多人在论述灾难文学时，一定会把她当成一代宗师。作品就是那部《最后那个人》（The Last Man）。而她的另一部作品《科学怪人》（Frankenstein，亦译为《弗兰肯斯坦》），却是西方文学中首部科学幻想小说。

此外，《最后》也是一部出色的瘟疫小说。当年却叫好不叫座，出版后一直压在箱底，默默无闻很久，直到上世纪60年代，才开始云开见月，引起广泛重视。如今更成为世界的启示录，对于英国人来说，更是如此。

小说主题是，弥天盖地的超级瘟疫来袭，灾情如何逐渐毁灭，蚕食世界，最后只剩叙述者一人幸存。

举世恢恢，生灵涂炭，他是唯一的见证人、知情者。小说强力体现，人类的存在：是如何的悲怀壮烈和百年孤独。