“在原则下恪守不变，在小细节处随缘行道…”

星云大师说：分享故事：三兄弟想知道自己的命运，去找一个智者。智者听了他们的来意之后，反而问说：“在遥远的天竺国（现在的印度）大国寺里面，有一颗价值连城的夜明珠，如果你们要去取的话，会怎么做呢？

大哥先说：”我生性淡泊，夜明珠在我的眼里不过是普通珠子，所以我不会前去拿。”二弟挺着胸说：“不管有多大艰难，我一定要把夜明珠拿回来。”三弟则愁眉苦脸地说：“去天竺国路途遥远，而且诸多风险，恐怕还没有取到夜明珠，我就没有命了。”

听完他们的回答，智者微笑着说：“你们的命运不就知晓了吗？大哥不求名利，将来很难荣华富贵，但也正因为自己对人生的淡泊，他会在无形当中得到很多人的帮助和照顾。二弟性格坚定果断，意志刚强，不畏困难，我预测你前途无量，也许会成大器。三弟性格懦弱胆怯，遇事犹豫不决，恐怕命中注定难成大事啊！”

以众

性格是成就一切的动能，车子性能好，就能走得远、跑得快；飞弹性能强，就能飞得高、射得准。当我们在播种的时候，我们收获的是习惯；我们播种了习惯后，我们收获的是性格；当我们播种了性格的时候，我们收获的就是命运。

很多人问，什么性格较容易取得成功？首先要有能普及的特性、现代的适性、国际的广性，如果还能有“以众为我”以及信仰的根性，那么我们就可迈向崇高的理想，成就长远的事业。

一个能够妥善管理自己的人，首先就得能管理自己的性格：要想改变自己的命运，就得先改变不良的性格；挑战命运，首先要从挑战自己的性格开始。

不变

然而，对于更多人来说，处在人际关系复杂的社会，如何坚守善恶是非观念、不与世俗同流而污，而又能圆融地与人和谐相处，这就需要做到“随缘不变” ，这是为人处世的好性格。

所谓“随缘”，就是要随顺因缘。世间万法，都是因缘和合而存在，每个人都离不开因缘法而存活；同样的，每一个人的思想观念、言行举止，也会成为影响别人的相互因缘。而“不变”，则是不违背真理。譬如庄子妻死，他知道生死如四季的变化运行，既不能改变，也不可抗拒，所以他能“顺天安命，鼓盆而歌”；陆贾（西汉初期的政治家、文学家）《新语》云：“不违天时，不夺物性”，明白宇宙人生都是因缘和合，缘聚则成，缘灭则散，才能在迁流变化的无常中，安身立命，随遇而安。生活中，如果能在原则下恪守不变，在小细节处随缘行道，自然能随心自在而不失正道。

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