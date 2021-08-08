“邪人说正法，正法也是邪…”

星云大师说：分享故事：渐源仲兴禅师在道吾禅师处担任侍者时，有一次端茶给道吾，道吾指着茶杯道：“是邪？是正？”仲兴走近道吾的跟前面对着他，一句话不说，道吾说：“邪则总邪，正则总正。”仲兴摇摇头说：“我不认为如此。”

道吾追问：“那你的看法呢？”仲兴就把道吾手中的杯子抢过来，反问：“是邪？是正？”道吾抚掌大笑，说道：“你真不愧是我的侍者。”

道吾其实是在开示“是正？是邪？”，内中的道理，所谓“邪人说正法，正法也是邪；正人说邪法，邪法也成正”；有些天天说道的人，却破坏人的信心；有些好打喜骂的人却能给人入正道。名医治病，砒霜毒药皆成良药，因此说“邪则总邪，正则总正”。

正思

我们要在生活中行正派，可参考“八正道” ：

一、正见：即正确的见解与观念。正见是修行的导师，如走路需要眼目。正见又像一部摄影机，拍照时须调好光圈、距离，画面才能清晰而不走样。

二、正思：正思就是不贪欲、不瞋恚、不愚痴，远离邪妄贪欲，作真理智慧的思量分别。

三、正语：即远离一切不慎之语、诽谤之语、傲慢之语、辱骂之语、刻薄之语、花言巧语和虚妄不实之语。

四、正业：指正当的行为；亦即行为举止正当，身口意三业清净，远离杀生、偷盗、邪淫等一切邪妄。

五、正命：即正当的经济生活和谋生方式。

六、正勤：正勤就是正精进。精是不杂，进是不退；亦即朝真理的目标迈进。

七、正念：就是清净的意念，即不生邪念，忆持正法。

八、正定：即以正确的禅定集中意志和精神，使散乱的身心住心一境。

压制

再分享故事：有位沙弥夜归不得入城，便在城外树下打坐，等待天明。夜深时，来了恶鬼，要吃沙弥。沙弥说：“我和你无冤无仇，我们相隔很远，你为什么要吃我？”恶鬼问：“你和我为什么相隔很远？”

沙弥说：“你吃了我，我是修道的人，会往生西方极乐世界；你吃了我，你的恶行恶心，一定会���入地狱，这不就相隔很远了吗？”恶鬼闻言大悟，知道邪不能胜正，惭愧而去。

法，有正邪之法；人，有正邪之人；事，有正邪之事，吾人岂可正邪不分呢？人生是一场战役，我们活在世间，宁可贫穷也要人格清白，走光明正派的人生路，千万不要以不正当的方法，获取非法财物。

要是没有正知正见，对于圣凡邪正不能善加分辨，就像双眼被遮，很容易让自己陷入危险处境。生活中多少贪瞋痴等烦恼统御了我们的心，不小心就会被烦恼扰乱，所以，要行八正道，才能压制许多猖狂横行的魔军。