“常人易犯‘只尝果，不看因’的毛病…”

星云大师说：分享故事：东村有两个商人，每回外出经商都要由东村购置货物后，再背着货物爬过高山，到另一边山脚下的西村贩卖。甲商人每每爬山，无不怨怪：“哎，山太高了，爬不动。做生意真麻烦，赚的钱又不能致富。”乙商人观念就不一样：“山再高一点就好了！这么险峻难爬，别人就会放弃，我就可以独家经营。”山愈高，他就愈欢喜、快乐。

甲乙商人对高山的解读不同，一个是阻碍，一个是商机，不同的心态决定了两人事业格局的大小。

资粮

天下无难事，只怕有心人，因为有心克服万难，自然能发挥所长、朝目标迈进。做生意做学问如此，为人修行也是如此。

成功，在于拥有一份百折不饶、无畏向前的勇气，进而能冷静观察时局，洞悉变化，在关键时刻做出最佳决策，自然事有所成。然而，常人易犯“只尝果，不看因”的毛病，一味着眼于别人的成就，却不知道探究成功背后的努力和因缘。

我们当以谦虚惭愧心作为资粮，学习别人的成功之道，并时时观照自己的付出与努力，从困境与难题里找到自己努力的方向，才能奠定成功的基石。一旦越过了峻岭高山，必定会是一片金黄闪耀的丰硕果园。

单向

有人在疫情期间颓废不已、有人却在这段期间找到新的出路，这就犹如故事中甲乙两人对高山的不同解读。

我们的思维，永远不能是单向的直线，而是有宽度有厚度，并且能够从前后左右、上下正反多个方向思考，记得“山不转，路转；路不转，人转；人不转，境转”，总会转出新境界。佛说：“当世界无情时，我多情；当世界多情时，我欢喜”；这不就是应对逆境和顺境的最好方法吗？我们又何必只为眼下的难处发愁呢？人若沒有高度，看到的都是问题，人若沒有格局，心中都是鸡毛蒜皮，而高度和格局，其实只是换个角度，或许就能看得更清楚了。

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