点智慧：国家如一棵大树

“大家同心协力，为大树灌溉，让它茁壮…”

星云大师说：社会的和谐，国家的强盛，要靠全体国民协助内外，将国家治理得政通人和，才能使国家对外具有竞争力。俗云：“家不和，被邻欺”，何况一个国家，如果国民不团结、不爱国，政令不行，社会互相对立，政治人物互相斗争；斗争只会削弱国家的力量，受害的是全体人民。所以，大家应该把斗争的力量，转移为各自努力，成为投资的本钱，不要做国家的消耗分子。

国家就如一棵大树，必须靠大家同心协力，为大树施肥、灌溉，让大树茁壮，才能结出纍纍果实，才能分享国人，何必斗争而同归于尽呢？

本钱

人民需要哪些本钱，为国家和社会尽一份力？三点分享：

勤劳耐烦是青年创业的本钱：年轻人是国家的新生力量，年轻人都希望自己有力量创造一番事业。但这不是凭空想像就能成就，也不一定要靠金钱才能成功，最重要的是，要勤劳耐烦。一个人懈怠、不勤劳，不但不能享有荣华富贵，还会破财失利。而且年轻人也要有不用靠父母的想法，自己凭实力证明自己。 温柔贤慧是妇女持家的本钱：《大学》说：“古之欲明明德于天下者，先治其国；欲治其国者，先齐其家；欲齐其家者，先修其身”，意即人要先修身，然后齐家，之后才能治国、平天下。修身、齐家背后有一重要的人物，就是家庭主妇。所谓家有贤妻，丈夫可免后顾之忧。一个家庭里，虽然每个分子都是家庭的中心，但是善良贤淑的家庭主妇，更是齐家之本。现代社会，很多女性都在外工作，做丈夫的也要学会分担家务，这样才能家庭和谐。 行善结缘是众生成佛的本钱：根据佛经所载，如果持五戒，不乱杀，不乱取等，就能再生人间；如果修十善，有布施的功德，有禅定的功夫，就能生天上。假如能在人间行善、结缘，例如对社会多做一些服务贡献，对大众多结一些善因好缘，如此经年累月不灰心、不懈怠的行善，何患不能成佛作祖呢？

提升

人生必须建立的信仰很多，例如对国家的前途、对人类的未来和对社会的正义。一个经济发达的国家，文化、道德一定要提升。国人对于经济的价值，不在于自己拥有，而是要平均共享。如果绝大部分人都能建立起“以众为我”的观念，那么这个国家也就是人人羡慕的国度了！

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