王嬿青：这寂寂的一刹那

苏炳添，在领略他缔造亚洲速度之前，我偶然先看了一段介绍他的视频，说也奇怪，直接就喜欢上这位广东田径名将。名将、名伶身上都是满满的率真，隔着屏幕，他们总有一股纯真无邪的气息扑面而来。而名将更因为勤奋，因为服输，所以又多了一种脚踏实地的霸气。

看苏炳添在奥运半决赛的那场，当他知道自己以9秒83的成绩创造新的纪录仰天长啸的时候，我却想起张爱玲在《金锁记》的句子：“酸梅汤沿着桌子一滴一滴朝下滴，像迟迟的夜漏。一滴，一滴，一更二更，一年一百年！真长，这寂寂的一刹那。”100年前的女作家用精巧的文字成就了时光的缓慢和极速，一句话就是一部电影、一段百年历史，而投影在亚洲飞人苏炳添身上，东京奥运2020的田径场何尝不是中国人、亚洲人的百年征程？1秒，0.1秒，0.01秒对于男子百米赛跑，这个象征奥运精神突破极限的项目，在短短0.1秒内从来都是人类步履艰难的突破，百年的刹那。

今年的这个暑假五味杂陈，先是名校砍人案创下岛国先例，然后是渔场巴刹KTV的冠病再次暴发，让新加坡重回严厉的高警戒解封第二阶段，阴魂不散的病毒继续在世界和疫苗捉迷藏；紧接着，中国河南的洪水、上海的台风上演着自然灾害的恐怖片，顶流明星吴亦凡的桃色事件抽丝剥茧，偶像轰然倒塌，锒铛入狱；而中国对互联网企业的重惩，让在美国上市的中国企业，遭受了载入历史的股灾滑铁卢……一时间，打开手机和电脑，想要抵达东京奥运的直播现场，你得拨开加拿大人在中国迷奸未成年少女的迷雾，穿越中国网络上市公司在美国的股市丛林，穿过风顶着雨，躲过处处反对奥运游行来到本应属于去年的东京2020的现场。

不过，还好有奥运会，此时正如开幕式上超级变变变��集体娱乐记忆，东京奥运的延期举办正是这个慌乱又荒诞世界里的一个避难所，现实毫无头绪遍体鳞伤至少我们还有梦想，还有这个世界留给我们的真实竞技和美好斗志，当梦想实现国旗升起，感谢你，奥运五环！你是这段支离破碎时光的仲夏夜之梦。

未来总是年轻人的，运动场上的00后，朝气蓬勃，和往年不同的是，五大洲的年轻人不仅有健美的身材，强壮的体格，而且普遍颜值比以往更上几层楼，是这代人拥有更科学更优越的生活条件，还是国家队刻意的挑选？总之，有实力有颜值的运动员，带给人莫大的欢愉和鼓舞。尤其是女子跳高运动员，花样滑冰运动员上场的时候，觉得这里不是奥运会而是国际选美，一个缺点是，有时光顾着看帅哥美女，忘了到底比分到什么程度，正像一位奥委会成员颁发奖牌的时候，不自觉被年轻的美人打动，堂而皇之，把金牌颁给了银牌选手并乐呵呵地离开，完全没有发现自己的失误。哈哈，世界因你而美好！

而这一届的奥运，更有趣的是，我们看到更多奥运的意义，超越国家奖牌的排名，46岁的体操名将丘索维金娜，为了救自己白血病的儿子，更改自己的国籍，7次征战奥运，从16岁到46岁，挑战自己体能的远方；中国14岁小将全红婵为母亲治病而立志投入跳水职业生涯，激励她自律奋发的原因，尽管是因为钱，但这个懂事的天才，用自己的勤奋创造了多个满分，创造高分的奥运纪录，她即将开启的不仅是“水花消失术”的新时代，还有即将属于她的时代。

而回到飞人苏炳添，他给我第一个感觉不像运动员，虽然这些年他训练得肌肉发达，在运动场上奋力出击，完全摆脱了学者的气质，但是他是运动学副教授，发表过非常专业的运动论文和经常记录自己的运动笔记，你就可以知道这0.01秒的改进是如何潜心钻营而来的。他像是个微雕专家，在放大镜下屏住呼吸，发现自己的短处，不断修炼，世界因此静止，这寂寂的一刹那，蕴含着多少执着。百米决赛第6名，对亚洲人来说意义超越了金牌。

苏炳添也好，全红婵也好，他们是年轻的匠人，0.01秒中的进步，空中绚烂翻腾却能在入水时水花消失，这是何等的手艺、意志力，世界在他们的美好面前融化了，静止了，消失了。

我们回到没有奥运的现实，也许有时我们觉得梦想太远，是因为我们在接近它的路上还都走得太短。运动、生活、人生的多数事情大都如此。