“只要不执着，就能与八方的情理交流…”

星云大师说：分享故事：曹沖是历史上著名的神童，他不仅聪明，心地也仁善。有一次，看守仓库的小吏发现仓库中曹操的马鞍被老鼠咬坏了，十分害怕。按照刑律，可能会被处死。曹沖知道后，对他说：“你等过几天再去说吧，到时候就没事了。”然后曹沖用刀将自己的衣服割破，模拟成老鼠咬坏的形状，去见曹操时，故意露出愁眉苦脸的样子。

曹操问他怎么了，他答：“大家都说被老鼠咬坏衣服，就会有不好的事情发生，现在我的衣服被老鼠咬坏了，所以担心呢！”曹操安慰他：“这是胡说，别为这个担心了。”

过没多久，那个看仓库的小吏就来报告，说丞相的马鞍被老鼠咬坏了。曹操也没生气，笑笑说：“沖儿的衣服还被老鼠咬了，何况是挂在柱子上的马鞍呢！”小吏因而免受惩罚。

而像这样被曹沖解救的仆佣、士兵，前后不下数十人。所以，尽管小小年纪，曹沖不但得到曹操的宠爱，也得到曹操手下的敬爱。曹操也多次在公众场合表露对曹沖的喜爱。当然，后话是曹沖年纪轻轻就病死了，可他的待人处世之道，却一直受到赞颂。

有人

所谓“四周有人”，我们知道上有青天，下有大地，如果再注意一下，四周也有人。我们四周的人们，有的跟我们问好，有的跟我们谈笑，有的表示善意，有的表示关心。我们周遭人群里，我们可以向他们请讬，也可以要他们给予助缘，更可以向他们学习。在这一片有情的人间，我们的孩子，有真心感受到他们的存在吗？孩子切勿养成独来独往、目中无人的个性，人是群居动物，没有一个人是能独自在人间活着，大家都需要人缘。

所以，我们就有了“八方情理”；人在世间，只要我不执着、不保守，就能与八方的情理交流。张家感谢我清理道路的整洁，王家赞美我对社区的贡献。喜怒哀乐的人生，有人与我呼应；有情有义的世界，有朋友与我相互往来。我一通电话，马上有人回应；我一封电邮，也能得到答复。

能够感受人间充满温情无限，知道有恩报恩，孩子也必然能成材。

调适

年轻人的成长过程中，容易以自我为中心。可世间一切都不能脱离情理，而如���他们在人我之间不能恰如其分、合乎情理，就很容易会产生烦恼，如果加上脾气暴躁，就更可能生起祸端。社会上这样的例子不会少见，一些人还需付出监禁的惨痛代价。

所以，如果能从小就教导孩子们保有一颗柔软的心，待人于情理之内，对人多一些包容、多留一些回旋的空间，那么，他们日后在遇到不顺的境地时，也知道如何调适。