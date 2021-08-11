美国体操名将拜尔斯（Simone Biles）是四届奥运金牌得主。（路透社）

也许是累人的瘟疫作祟，以前看奥运，看的是各国好手怎样做神，展现超人的技术和能耐；这次奥运放大的却是选手的人性，尤其是人的脆弱与坚强。至少这是奥运在我身上发挥的吸引力。

小朋友在学校听多了约瑟林，非常期待蝶王能再度让新加坡国旗在奥运上飘扬。可惜这个心愿在短短53秒后粉碎。孩子来不及接受残酷的现实，傻傻地愣在电视成绩板前。“这个不算，再重来一次！”孩子央求着，眼睛泛着泪光。约瑟林卫冕失败虽在坊间引起一些负面评语，但随之而来的鼓励和安慰也不少。印象最深刻的是约瑟林母亲在社媒上热情地以“我的宝贝回来了”和虚拟拥抱来欢迎孩子归国。约瑟林是神也是人，更是妈妈宝贝的孩子。

美国体操女王拜尔斯因心理健康问题临时退出好几个项目震惊全球。要在众人瞩目、国家寄望和各种与钱财有关的经费考量下，做出这个决定需要多大的勇气！这个才24岁的女生在公开被前队医性骚扰的个人遭遇后，再次展示她超龄的成熟心智。在唯一出征的平衡木项目中，她仅得铜牌却一脸笑容地趋前恭喜夺金银牌的中国选手。对拜尔斯来说，战胜心魔重新站在赛场上要比夺金更加重要。

拜尔斯的队友也是女子体操个人全能金牌得主苏尼萨·李来自一个苗族难民家庭，不久前才经历了亲人因冠病去世的伤痛。另外两个分别为加拿大和美国出赛的亚洲脸孔，麦克尼尔和温杜的故事也很励志。夺得女子百米蝶泳金牌的麦克尼尔出生于中国江西，遭生父母遗弃后幸得一对加拿大夫妇领养栽培。儿时体弱多病的温杜则是来自柬埔寨的孤儿，在同志爸爸的悉心照顾下成为美国奥运跳水选手。

台湾体操选手李智凯曾在金马奖最佳纪录片《翻滚吧！男孩》中露面。当时10岁的他在镜头前立志说要一直练体操练到参加奥运，结果梦想不但成真还夺下鞍马银牌。他与从小扶持他，亦师亦父的教练激动相拥那一幕是奥运最感人的画面之一。

中国排球女神郎平虽没能带领女排为辉煌的事业画下完美句点，却给大家上了一堂课。她说：“遗憾也是生活的一个部分，也要学会去面对。”

本来没打算看奥运，但五色光环却不知不觉地从东京照进家里来。奥运结束了，我们又回到了没完没了的疫情生活。但奥运过后的我们似乎有了多一点勇气，面对起落生活。skokeng@yahoo.com