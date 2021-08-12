“理要正当的，情是附加的…”

星云大师说：分享故事：史书记载，子路本是鲁国卞（今山东省临沂市平邑县仲村镇）的野人。因野人在春秋时期是受歧视的社会阶层，所以子路年轻时经常穿着奇装异服招摇过市，吓唬别人。

子路一度瞧不起孔子的理论，屡次冒犯欺负。结果孔子用礼乐仪式加以引导，子路就心悦诚服地拜在孔子门下，成为孔子身边最忠心的大弟子。据说，孔子先是以物理服人，然后再以道理服人，收服过程花费了很长的时间。

坦荡

理的种种，四点分享：

一、情理、人理：理，应该是从人我互换的立场来讲，彼此要能取得公平，才能算理。现在人有时候对理的不认识，总喜欢讲情理，讲私理，护歪理；人间的道理固然包含人情关系，但是理是理、情是情，理是正当的，情是附加的；只要合理，附加的情应该多少，就需要去掂量，千万不要情大于理，那么处事就会让人诟病。

二、道理、真理：世间上什么最有理？道最有理！但道理不是一个人的，是大家的；道理也不是一时的，是永世的。道理不是一方的，是十方法界的；有道理，才能与真理相通。做起事来才能坦荡，无需畏首畏足。

三、世理、心理：世间有世间的道理，出世间有出世间的道理，而吾人的心，即为世出、世间的中枢。而即使是世间法律，经过多少年的修正跟进社会步伐，也达到公平、公正的理则，所以懂法理、相信法理的人，也应该很容易通达一般的道理。只要理正，不是歪理，世间是事事相通，理理共鸣的。

四、物理、事理：人理情理之外，还有物理和事理。大学教育中，把物理当成一门专门学科来研究，多少科学家发明世间万物，替万物解开多少密码；山河大地、树木花草、土地微尘，那一物没有理呢？人类因为通达物理，故能在生活中得到许多方便。不过，人从物理中，进而还要了解事理，每一件事的发生，不能只论其结果，凡事必有其因。这件事不成功，必定因缘不聚；那件事顺利，必定是因缘和合。所以，儿童从小读书，一开始就要教他明白事理；不明事理，在世间生活很难如意。

天理

世人最难理解的，或许就是天理，然而，所谓天理，四时的风调雨顺、日月星辰的正常运转，总有一定的法则。可就算天威难测，时而有些灾祸，也是从自然而来，所以不能怨怪老天不公，当然，天理必有一些我们不能明白之处，只是，它必然也符合因果，最终的善恶有报必定不会改变。