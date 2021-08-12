叶孝忠：漫游巴黎 订户 来自 / 联合早报 文 / 叶孝忠 摄影 / 叶孝忠 发布 / 2021年8月12日 5:00 AM 巴黎是享受户外生活的绝佳城市。（叶孝忠摄） 字体大小: 小 中 大 法国作家波德莱尔的作品里有不少漫游者的形象，看似毫无目的漫游，其实在随性随意地观察，街道就是他们理解世界认识自己的课室。英文里甚至没有一个适当的词能对应flaneur这一类旅人。从此，漫游者，这种属于街头的无所事事者，就和巴黎脱离不了关系。在街头晃荡，四处观察，发现小风景中的趣味、诗意和深意，也是一种旅行方式人生态度。如果少了街头，或街头空间让车辆等霸占，漫游者就失去了版图，多少人的人生会变得单调。这一两年，因为疫情的关系，人和街头的距离疏远了，出门甚至会被批评为不负责任，但有人能宅在家，却也有人在街头才能找到在家的温暖。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 在路上 四方八面 小确幸 点智慧：理的种种