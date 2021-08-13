“把心中负面的东西放一放…”

星云大师说：分享故事：冠病疫情反复，让一名年轻人失掉工作，而且本来远程恋爱的女朋友也离他而去。他对未来感到困惑和迷茫，便去请教智者，求救赎之道。

智者默默听完之后，邀他一起骑着脚车到蓄水池公园看风景，那时正是黄昏，风景非常漂亮，但智者却一句话也没有说，之后，2人又骑着脚车，回到了出发的地方。可就在抵达后，智者却对年轻人说：“你回去吧，但不是骑着脚车，而是抬着它回去。”年轻人很讶异，说道：“脚车这么重，而且我还能骑行，又何必抬着它呢？”

智者这时笑道：“孩子，你要知道，脚车在整个行程中是有用的，但你的人生，除了脚车之外，还有你的一双脚啊！就算没有了脚车，你仍然可以享受刚才的美景，只是要花更长的时间。如果能这样想，现在要让你放下脚车，会很难吗？如果很难，那你就得把它抬回去了！”

年轻人对于智者的话似懂非懂，智者这时又说：“欲望啊，需要放下时得放下，不用一直放在心底，徒增负担而已。你的人生还很长，为什么又要为所失去的而振作不起来呢？”年轻人这时完全明白了。

不良

我们一般人，都有思维不良心态的过患，而“心净”的过程就是，依正见观察思考，摆脱不良心态。所谓“一切唯心造”，想是一种心念，当我们有了这个心念，就会设法让心念变成现实，但现代人最大的问题是内心浮躁、欲望不断，这就难怪会烦恼重重，甚至一些还产生不良的心理疾病，如抑郁和躁郁症等。

而这一切都可从净心开始，只要我们慢慢有了正确观念，就会带来正向心态，成就好的个性品质。而通过生活中的修行，我们对世界人生的不好观念可以逐渐被智慧所替代，借此解除由错误观念所导致的烦恼。

思维不良时，我们是知道的，每当我们心起喜怒哀乐、或是贪嗔痴的情绪，我们的表情、语言等都会起变化，这时首要就是调息，慢慢让呼吸稳定，接下来就可以试着转境，不要再妄想。

污染

眼不见为净，是说看不见，心里就没有。看见了就落下心病，心里有了，就去不掉。其实，这就是“境由心生”，表面的干净不干净并不重要，重要的是心干净不干净。心被污染，比身体被污染更严重。

人心就是一副有色眼镜，心是什么颜色，眼中看到的东西就是什么颜色，人心不净、分别意识太强，就会对外在事物的有无诸多计较。

世间真正的清净，唯心也！我们如果可以做到事事随遇而安，学会把妄念放下，并且往好处想，以自己的真心、善心、美心和净心来取代，这世间就算再不净，也不会影响到我们。